Kermisterrein in Steensel wordt leger, feesttent raakt steeds voller

STEENSEL - De kermis in Steensel heeft al vele jaren dezelfde attracties. Het is nog steeds een hoogtepunt in de dorpsgemeenschap, maar toch is het niet meer als vroeger.

De dorpskermis is vaak een aanleiding voor een dorpsfeestje. En dat vier dagen lang. Gezinnen en vaak hele families kwamen 'op de kermis' en daar hoorde een bezoekje aan het kermisterrein bij. Rondje draaimolen, ritje botsauto’s, een keer schieten en in de zweefmolen. Lotjes kopen en enveloppen trekken bij de muziekvereniging en de korfbalvereniging, een ijsje, visje en oliebol en dan naar huis waar de vlaai en het bier wachtte. Dat was in Steensel niet anders.

Toch is er veel veranderd. De familie De Voer komt al meer dan 60 jaar met de botsauto's naar Eersel en de kerkdorpen. De opa van Frits de Voer is daar mee begonnen. Dit jaar staat hij weer in Steensel: ,,Het is een beetje een moeilijk verhaal. De kermissen in dorpen worden steeds minder. Vaak omdat er minder jeugd is en ook de vakantietijd, waarin veel mensen weg zijn, speelt mee. Het is geen vetpot, ik hoop financieel quitte te spelen. Het belang van de kermis voor een dorp zie ik ook wel. Dus zolang er hier kermis is, zijn we van de partij."

Aan de zijlijn een pilsje drinken

De kermis is en blijft een belangrijk fenomeen in het dorp. Op het terrein worden de laatste roddels uitgewisseld en wordt er wat bijgekletst in het dorpshuis onder het genot van een drankje. Daar zitten ook Jules Osenga (72) en zijn zoon Stijn aan de eerste pilsjes van de avond. Osenga: ,,Ik woon al 47 jaar in Steensel en sla geen kermis over. Ik heb in heel wat verenigingen gezeten. Die saamhorigheid, samen ergens voor gaan, vind ik prachtig. En dat vind je terug tijdens de kermis. Het hele dorp loopt uit en kletst met elkaar. Op de kermis zelf vind je me niet veel meer. Hier aan de zijlijn een pilsje drinken, is voor mij de kermis."