Kerstgedachte bij tocht in Spoordonk: ‘Je mag wel bij ons slapen, Maria’

Onderweg zagen ze een juf als herder en een meester met mirre. Zelfs de shetlandpony speelde toneel: die was de ezel.

Dexter Knol (4) keek zijn ogen uit. Met kerstmuts op en lampion in de hand liep hij rond zes uur voorop in zijn groepje. De regen maakte hem niet uit. Zo’n twaalf ouders en kinderen volgden hem. Vijf minuten later zou het volgende groepje starten.

‘Da's juffrouw Noortje’

Via de kerstman, herders - ‘Hee, dat is juffrouw Noortje!’ - en herauten rond het grasveld bij de kerk, kwam hij uit bij timmerman Jozef. Op een oprit in de woonwijk timmerde en zaagde hij en bewerkte hout. Om de 100 meter was een klein toneelstukje te zien, de uitbeelding van het kerstverhaal. De route werd aangegeven door honderden theelichtjes in glazen potjes, op hun kant zet om de regendruppels te weren.

Juffrouw Noortje van Rijen had samen met haar collega’s de vierjaarlijkse traditie opgepakt. ,,En met ouders en stagiaires, die hebben ons ook zo fijn geholpen. Door corona is het jaren geleden dat we de tocht konden houden. We twijfelden tot het allerlaatst of we ’m door moesten laten gaan. Maar gelukkig werd het iets droger.” Snel dook ze weer in haar rol als herder Regilius.

Gastvrij onthaal van Maria

Bij het speelterreintje aan de Merodelaan/Beerseveld werd het publiek verwelkomd door vier muzikanten van muziekvereniging Concordia. Zij speelden The first Noel. Twee herders met twee schapen zaten onder een afdakje in het hooi. Zij vertelden over de komst van een bijzonder kind.

Toen Dexter onderweg ‘Maria’ met dikke buik tegenkwam die vroeg of er ergens een slaapplek is, toonde hij zich zeer gastvrij. ,,Je mag wel bij ons komen, hoor.”

Niet alleen kinderen en ouders van school liepen de route, iedereen in Spoordonk mocht deelnemen. Pien Nouwens (16) liep samen met haar moeder Anne, evenals enkele buurtgenoten. Ze haalden herinneringen op. ,,Dit was altijd zo leuk om te doen, toen de kinderen klein waren. En het is nog steeds leuk.”

Goud, mirre en Chocomel

Ondertussen wezen de drie koningen met goud, mirre en een warme Chocomel met slagroom in hun handen de weg naar de kerststal. Daar aangekomen keken kindjes vol bewondering naar Jozef, Maria en een dik ingepakte pop. De kleuters gaven nog gauw een knuffel aan ‘Maria’. Want die juf kenden ze goed. Muziekvereniging Concordia speelde op het schoolplein We wish you a Merry Christmas.

Voor Daks Franken (4) was duidelijk wat het hoogtepunt van de tocht was: ,,De muziek.” En met zijn tong likte hij tevreden aan zijn Chocomel-snor.

Volledig scherm Basisschool de Fonkeling organiseerde een sfeervolle kersttocht door een Spoordonkse wijk. © DCI Media