Kerstmarkt ‘bij Sienie in de kast kijken’

RIETHOVEN - Jaarlijks gaan Sienie Scheffers-Verhoeven en haar man Harrie uit Riethoven naar een arm land in Afrika. Daar kopen ze allerlei spulletjes die in de huiskamer van het echtpaar in de kast komen te staan. Van 6 tot 20 december houdt Sienie een kerstmarkt. De opbrengst van deze verkoopactie gaat naar de zusterorde in Frankrijk waarvandaan ook de Westerhovense - dit jaar in Frankrijk overleden - kloosterlinge Marie Pierre afkomstig was. Dit zijn allerlei kerstartikelen en beeldjes uit Afrikaanse landen.