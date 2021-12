Kerststallen en -groepen te kust en te keur te zien in Poppels museum

LAGE MIERDE/POPPEL - Voor de liefhebber is bij Museum Vondhoeve in het Belgische Poppel een grote kerstgroepencollectie te bewonderen. Vier verzamelaars uit de regio presenteren een gedeelte van hun verzameling in alle soorten, maten en uitvoeringen, van mini tot maxi.

Voor álle 240 groepen en stallen van Kees Castelijns uit Netersel is er geen plaats in de ‘herberg’. ,,Ieder van ons showt er een stuk of zestig. Een vrijgezelle tante van me verzamelde vroeger kerstgroepen. Ik woonde toen in de Verenigde Staten voor mijn werk en bracht aparte exemplaren voor haar mee. Zo herinner ik me de allereerste nog, dat was een Mexicaanse.”

Castelijns erfde al haar groepen. Door de tijd heen heeft hij er vanuit de hele wereld bij verzameld. Van Zuid-Amerika tot India en Afrika. ,,Ik betaalde er niet meer dan 80 euro voor. Het moet wel leuk blijven natuurlijk. Maar ook in kringloopwinkels doe ik leuke vondsten.”

Typisch katholiek

,,Een kerststal is typisch katholiek. En een boom is weer protestants,” weet de liefhebber. Zijn allergrootste trots is een klein indiaans kerststalletje, gekocht in New Mexico van een kunstenares. Castelijns staat voor anders dan anders. Zoals een ansichtkaart met rieten kerstfiguurtje, beschilderd glas of aardewerk of een kerstdorp uit de Verenigde Staten. ,,Het waait allemaal over naar Nederland.”

Quote Eerst waren we nog bang het museum niet vol te krijgen, maar daar is geen sprake van Peer Antonis, eigenaar Museum Vondhoeve

Ook de eigenaar van Museum Vondhoeve, Peer Antonis, van oorsprong uit Hapert, draagt zijn verzamelsteentje bij. ,,Het is de eerste keer dat we dit doen. Via via zijn we met dit groepje hobbyisten in contact gekomen. Eerst waren we nog bang het museum niet vol te krijgen, maar daar is geen sprake van. Met nog vier vrijwilligers is er met man en macht gewerkt.”

Zwagers

Antonis zette met zijn zwager Peer Tijssen zeven jaar geleden zijn boerderijmuseum Vondhoeve op poten met landbouwgereedschap, oldtimers, brandweerwagens, oude brommers, kappersattributen, en een schoenmakerswerkplaats. En dus nu tijdelijk de kerstgroepen.

Het komt Tijssen goed uit. ,,Ik liep al jaren te prakkiseren hoe zoiets aan te pakken op een geschikte locatie.” Die zorg kan Tijssen loslaten; de gelegenheid kwam op zijn pad. Er is zelfs ruimte voor een diorama in de tentoonstelling. Tijssen mocht eindelijk samen met zijn vrouw de kerstverzameling van zolder halen ,,Zij restaureert de beelden. Het is erg leuk om alles voor de dag te halen. Het doet ons goed.”

Nostalgische modellen

Beiden Peeren en ook de vierde verzamelaar Martin van Gisbergen uit Lage Mierde zijn van de klassieke, nostalgische modellen. Hoewel Van Gisbergen meer van de groepen is, en minder van de stallen vanwege de ruimte. Ook hij was al jaren op zoek naar een goede locatie voor het tentoonstellen van zijn verzameling en is dankbaar voor deze waarschijnlijk laatste kans. ,,Nu kan het nog. Gezien mijn gezondheid is het de vraag of ik er volgend jaar nog ben.”

Quote We hebben het samen mooi voor elkaar. Het ontroert me zelfs Peer Tijssen

De heren delen niet alleen lief en leed, maar ook hun enthousiasme. Dat schept verbondenheid. ,,Eigenlijk ben ik heel nuchter”, zegt Tijssen. ,,Maar dit raakt me. We hebben het samen mooi voor elkaar. Het ontroert me zelfs.”

Wél open

Zolang de Belgische overheid geen andere coronamaatregelen treft, is de kerstgroepententoonstelling in het museum aan de Vond 49 in Poppel van 22 december tot met 9 januari te zien, van 10.00 tot 20.00 uur. Het museum is gesloten op eerste kerstdag en nieuwjaarsdag. De toegang is gratis.