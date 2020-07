Keurslager Gooskens in Hoogeloon houdt het voor gezien

HOOGELOON - Na bijna 38 jaar gaan Connie en Mari Gooskens het rustiger aan doen. Hun keurslagerswinkel in Hoogeloon gaat dicht. Maar zolang het pand niet is verkocht, blijven ze via een webshop hun vlees en vleeswaren aan de man brengen. ,,Op die manier bouwen we af.’’

Op zaterdag 25 juli om 13.00 uur gaat het slot op de deur van een van de weinig in de Kempen overgebleven keurslagerswinkels. Na 38 jaar gaan Connie en Mari Gooskens gas terug nemen.

Kost veel kruim

,,Ik ben inmiddels zestig jaar en voel aan mijn lichaam dat zo’n lange tijd in het slagersvak veel kruim kost. En mochten Connie of ik ziek worden, dan is er qua tijd gewoon geen ruimte voor de een om de ander te begeleiden. Zover willen we het niet laten komen’’, legt Mari uit.

Connie vult aan: ,,Een slagerij runnen is geen beroep, maar een manier van leven. Onze drie kinderen passen voor die hectiek. In het steeds langer wordende barbecueseizoen zijn we wekelijks vaak meer dan zes lange dagen aan het werk. We gaan nu voor vier dagen per week onze webshop met verse producten runnen en kunnen dan rustig afbouwen en meer tijd krijgen voor onze hobby’s.’’

Predicaat keurslager

In 1983 startte het slagersechtpaar een winkel in Helmond en in april 1987 konden ze de slagerswinkel van Piet van Gerwen in Hoogeloon overnemen. Mari heeft daar op jonge leeftijd als vakantiehulp gewerkt en maakte graag de stap van Helmond naar zijn geboortedorp. ,,In de beginperiode deed ik zelf (huis)slachtingen, later zijn we daarmee gestopt vanwege alle voorschriften. Vanaf 2000 voeren we het predicaat ‘keurslager’, nadat we de winkel en werkplaats hadden gemoderniseerd. We zijn toen ook gestart met kant-en-klare gerechten. We waren een van de eersten in de Kempen die complete barbecues verzorgden met salades, sauzen en brood.’’

Dorps karakter

Het stel betreurt de winkelsluiting. ,,Het is voor de leefbaarheid van Hoogeloon een aderlating, maar om die reden kunnen we niet openblijven’’, zegt Connie. ,,We kijken met een goed gevoel terug. De zaak heeft al die jaren groei gekend, gebaseerd op een goed product. Daarom wisten mensen uit de hele Kempen onze winkel te vinden, ze kwamen er zelfs voor uit België. Een vaste klant uit Zeelst komt tweewekelijks hier zijn inkopen doen vanwege het dorpse karakter van onze winkel.’’