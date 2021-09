Kibbelen én samen muziek maken; broer en zus uit Lage Mierde treden op in De Kei

Bij jeugdbandje Popstoned vonden wisselingen plaats en uiteindelijk zijn alleen Josse en Freeke nog van het eerste uur. Ondertussen zitten ze ook bij nog een andere band: Herrie. ,,In de coronatijd lagen we stil, maar daarvoor traden we op bij bruiloften en kleine festivals’’, vertelt Freeke. Langzaamaan druppelen de aanvragen toch weer binnen voor Herrie.

Freeke, studente aan Fontys in de creatieve kant van communicatie voor evenementen en concerten, en Josse, student aan de HAS, konden in de lockdown moeilijk hun muzikale energie kwijt. Josse: ,,Ik miste enorm mijn vrienden en klasgenoten. Mijn studie kwam dan ook tijdelijk stil te liggen. Samen met Freeke maakte ik online video-opnames in ons eigen studiootje. Zo konden we toch wat van ons laten horen en vooral ook bezig blijven in de muziek. We hebben trouwens beiden corona gehad.’’