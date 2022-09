Kiezen tussen de saxofoon en wijn maken

BERGEIJK - Een vergezicht over glooiende landschappen vol met stokken onder een stralend blauwe lucht en een volle zonneschijn: het zijn de normale plaatjes die bij de wijngaarden op de heuvels van de Loirestreek in Frankrijk of de steile oevers langs de Duitse Moezelrivier horen. Maar toch heeft de druif al enige tijd ook het platte Brabantse land ‘veroverd’.

Het is alleen niet zo zichtbaar. Het landschap moet er waarschijnlijk ook nog aan wennen. Zo ligt ietwat verscholen achter het imposante, monumentale Ploeggebouw aan de Riethovensedijk in Bergeijk een echte wijngaard met de deftige naam De Zandberg. Op zondag 18 september is daar een open dag voor de liefhebbers van het ‘vrolijke vocht’.

Aan het einde van het stoffige bospad bij de Riethovensedijk onthult de akker met de rijen ranken zich dan eigenlijk. Peter van der Zanden (65), de bedenker van dit moois wil graag een rondleiding langs de ontelbare diepblauwe trossen geven. Dat kan. Maar dan moet eerst het verhaal van deze ‘ontdekking’ verteld zijn in stoelen met uitzicht op de vruchten.

Boomchirurgie

Dat verhaal begint ruim veertig jaar geleden. „Ik was toen nog werkzaam in de cultuurtechniek en hield me bezig met groenonderhoud en boomchirurgie”, aldus de wijnboer. „Ik kocht het stuk land en kweekte er eerst coniferen. Op een gegeven moment bedacht ik dat ik op mijn vijftigste iets zou gaan doen wat ik nog nooit gedaan heb. Ik stelde mezelf als zoon uit een muzikaal gezin voor de keuze mijn vrije tijd te vullen als saxofonist of een wijngaard te beginnen. Maar ik weet echt niet meer waarom.”

De geboren Westerhovenaar startte in 2008 met de wijnvelden. „Om vakkennis te krijgen volgde ik een wijncursus in Spijkenisse. Zo leerde ik de druiven te telen en daar wijn van te maken. Ik melde me ook aan bij de toen nog Brabantse wijnbouwers die inmiddels is opgegaan in een landelijke vereniging.” Ondertussen ‘stoomde’ Van der Zanden zijn zandgrond met bemesting klaar voor toekomstige oogst. „De eerste 250 planten van rassen, zoals cabernet cortis en solaris kwamen uit Duitsland en Zwitserland. Nu zit ik op 700 planten.”

Pionieren

Wijn maken is vooral ook oefenen in geduld. Dat heeft de wijnkundige wel. „Na het planten moet je drie jaar wachten op de eerste druiven die rijp zijn voor goede wijn. Tot die tijd knipte ik de trossen steeds van de stokken af. Na 6 jaar laat ik daar dan 15 trossen per plant aan groeien om de goede biologische wijn te krijgen. Zeker de eerste jaren moest ik pionieren. Een ras dat bijvoorbeeld niet goed groeide rooide ik weer.”

Een stuk van de wijngaard staat op een ‘traditioneel’ heuveltje. „Een wijngaard heeft geen helling nodig. Hier staan de rijen in noord-zuid-richting. Zo krijgen de druiven de beste bezonning. Het is hier een heerlijke plek om lekker tot rust te komen met het werk voor de wijngaard.”

Sinds vier jaar geeft de wijnliefhebber daar ook rondleidingen. En op zondag 18 september mag iedereen een kijkje komen nemen en een glas wijn heffen tussen 12.00 en 17.00 uur. Meer informatie wijngaarddezandberg.nl.