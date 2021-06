Kim loopt haar eigen Kennedymars voor ALS

Kim werkt als kok bij restaurant La Fleurie in Oirschot. Haar werk kwam afgelopen jaar noodgedwongen op een laag pitje te staan. Om zichzelf nuttig te maken voor anderen zocht zij naar een goed doel. In haar omgeving kwam zij in aanraking met iemand met ALS, een ziekte van de zenuwcellen waarbij de spieren geleidelijk aan uitvallen. Van de Ven: ,,Er is nog te weinig aandacht voor deze ziekte en er zijn nog geen geneesmiddelen. Er is veel onderzoek nodig, dus vandaar mijn sponsortocht. Eigenlijk wilde ik meedoen met de Kennedymars in Someren maar die ging niet door.”