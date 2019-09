Kindcentrum Beerzen op de lange baan

De vorming van een integraal kindcentrum (ikc) in de Beerzen staat al vele jaren op de politieke agenda. Scholenkoepel Skobos wil de huidige basisscholen in Middelbeers en Oostelbeers samenvoegen in één nieuw gebouw op De Klep, waar dan een combinatie gemaakt kan worden met kinderopvang en sport. Vorig jaar werd een intentie-overeenkomst gesloten door alle betrokken partijen. Naast gemeente en Skobos waren dat dorpsraad Oostelbeers, buurtbeheer Middelbeers/Westelbeers, voetbalvereniging Beerse Boys en opvangorganisatie Samenwijs. Inzet was om binnen vijf tot acht jaar (vanaf januari 2018) een kindcentrum te realiseren.

Ook politiek is er brede steun voor het samenvoegen van de twee basisscholen. Het probleem ligt bij de financiële mogelijkheden van de gemeente Oirschot. Die zijn op dit moment ontoereikend, zo blijkt uit de begroting. Bij de keuze voor nieuwbouw moeten de huidige twee schoolgebouwen in één keer worden afgeschreven. De bouw vergt een investering van zo'n 9 miljoen euro: een bedrag van jaarlijks 4 à 5 ton op de begroting. ,,Iedereen is overtuigd van de voordelen van een ikc, maar we hebben de financiële ruimte niet", zegt wethouder Jan Heijman (De Gewone Man). ,,We kunnen de afspraken uit de intentie-overeenkomst niet nakomen.”

Doemscenario

In Oostelbeers zijn de meningen over een ikc verdeeld. De vorming van een kindcentrum wordt op zichzelf omarmd, maar veel ouders vinden het ook prima als de huidige basisschool in Oostelbeers voorlopig blijft bestaan. Echter: op de achtergrond speelt de angst voor 'het doemscenario', zoals dat in Oostelbeers wordt genoemd. Indien er geen ikc komt, zo meldde Skobos eerder, wordt de vestiging in Oostelbeers opgeheven en ondergebracht op de locatie in Middelbeers.

Voorzitter van Skobos Frans Bruinsma was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar, maar volgens wethouder Heijman is die stellingname van de scholenkoepel inmiddels van tafel. ,,Maar Skobos staat wel voor een vraagstuk: hoe garandeer je kwalitatief goed onderwijs?"

Prioriteitenlijstje

Het laatste woord is aan de gemeenteraad. De Gewone Man, nota bene de partij van verantwoordelijk wethouder Heijman, is en blijft uitgesproken voorstander van een kindcentrum. De andere partijen opteren gezien de financiën voor het (voorlopig) in stand houden van de twee locaties. De begrotingskeuze van het college is mede gebaseerd op een prioriteitenlijstje dat de raad zelf heeft opgesteld in de voorbije maanden.