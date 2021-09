Kinderdagverblijf in Westerhoven komt in 2023: ‘Nieuwe visie op een oude jongensschool’

Femke Bierens-Claas (41) en Peter Bierens (44) hebben er zin in om dit monumentale pand aan de Provincialeweg 13 in Westerhoven om te zetten in een agrarisch kinderdagverblijf. ,,We zijn nog in de beginfase, we weten nog niet of het mag, want we moeten de vergunningen nog aanvragen”, zegt Femke. Peter: ,,We moeten de hele procedure nog doorlopen.”

Wel heeft hij al een cultuurhistorisch rapport laten maken met daarin de belangrijkste zaken van het complex dat in 1931 onder architectuur van Jan Luijten als jongensschool met hoofdonderwijzerswoning werd gebouwd. Ze hebben het pand dat de laatste veertig jaar in gebruik was als tentenatelier Rogubein van wijlen Rob Beltjens na een gesloten inschrijving deze zomer gekocht. ,,We zagen het verhaal in deze krant staan dat het te koop stond en we zijn twee keer tijdens de twee kijkdagen gaan kijken”, vertelt Peter.

Kiboekoe

Het echtpaar heeft al een agrarisch kinderdagverblijf Kiboekoe (Kinderopvang op een boerderij met koeien) in Knegsel en willen hier hun tweede vestiging maken. Weliswaar niet met koeien, maar wel met kleine dieren zoals konijnen. Daarvoor gaan de oude speelplaatstegels definitief met pensioen en komt er een groot grasveld op de ruim tweeduizend vierkante meter tuin die rondom de school ligt.

,,Op het grasveld komen hutten van wilgentakken en fietspaadjes, zodat de kinderen kunnen fietsen en skelteren. Onze visie is dat kinderen zelf mogen aangeven wat ze willen. Ze mogen hun mening geven. Ze gaan minimaal één keer per dag naar buiten, ook als het regent. We hebben een nieuwe visie op een oude jongensschool”, zegt Femke.

Ook komt er een moestuin, zodat de kinderen leren dat je bijvoorbeeld een groene tomaat niet kunt eten, maar een rode wel, en dat aardappelen uit de grond komen en niet aan een boom groeien. ,,Ze kunnen dan zelf ervaren dat een groene aardbei niet lekker is.”

Rondgang

Hun neefjes hebben al aangegeven dat ze graag in de moestuin willen komen werken. Terwijl we een rondgang maken over het buitenterrein zijn hun drie kinderen Nillis (9), Goke (7) en Tommes (net 3) al flink in en buiten het oude schoolgebouw aan het ravotten.

Medewerkster Geran van Loon wordt in Westerhoven de bedrijfsleidster, alhoewel Femke aangeeft dat ze zeker in het begin hier ook vaak zal zijn. Als er twee groepen komen dan zullen in dit gebouw acht pedagogisch medewerkers actief zijn. Westerhoven heeft nog geen kinderdagverblijf, wel enkele gastouders. De buitenschoolse opvang is in basisschool De Ster.

,,In het gebouw hebben we onlangs de oorspronkelijke linoleum in het eerste lokaal afgeschraapt. Verder hebben we nog niks gedaan”, weet Femke. ,,We willen het authentieke van dit gebouw proberen te behouden, vandaar dat we ook dat rapport hebben laten opmaken.

Rapport

Peter wijst erop dat volgens dit rapport in het gebouw de horizontale lijnen van de daklijnen erg belangrijk zijn voor het ontwerp. ,,We gaan kijken of we dubbelglas kunnen plaatsen en natuurlijk bezien wat we met de kozijnen gaan doen. Ook willen we graag vloerverwarming aanleggen.”

De ramen aan de voorkant van het gebouw zijn in de loop der jaren veranderd. De oude rij wc’tjes en urinoirs die buiten de verbinding vormen met de vroegere hoofdonderwijzerswoning zitten er nog in. Wellicht dat enkele wc’tjes hiervan blijven. Ook de oude toegangspoort met een gemetselde boog willen ze terug laten komen. Nu is er een ijzeren doorzichtige poort.

,,En natuurlijk moet het gebouw straks aan alle eisen die gesteld worden aan een kinderdagverblijf voldoen,” weet Femke. Het streven is om in 2023 de deuren van het nieuwe kinderdagverblijf te openen, maar of dat haalbaar is, zal de tijd leren.