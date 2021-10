Kinderen ontdekken het nachtleven van dieren tijdens schemerwandeling

Bladel wacht op één initiatief voor herontwik­ke­ling sportpark Casteren

11 oktober BLADEL - De gemeente Bladel wil graag met een herontwikkeling van sportpark Casteren verder, maar daarvoor moet er wel één grootschalig initiatief van de betrokkenen komen. ,,Als dat er een is, gaan we graag aan de slag want we laten de clubs niet graag in de kou staan. Dat weet u", aldus wethouder Davy Jansen (Bladel Transparant) maandagavond in de Bladelse commissie Middelen.