Kinderopvang Beestenboel in Reusel breidt uit: spelend de wereld ontdekken

REUSEL - De kinderopvang in Nederland is de laatste tijd vaak in het nieuws en lang niet altijd positief. Maar niet in Reusel waar de Beestenboel zelfs uitbreidt.

Betty Lavrijsen trekt niet alleen de ruimte van haar moeders B&B bij haar kinderopvang, maar weet met haar recht-door-zee mentaliteit de lijnen kort te houden, waardoor ze altijd voldoende handjes heeft in haar kinderopvang. Na de meivakantie groeit de vaste opvang van 48 naar 64 kinderen en de bso van 56 naar 66 kinderen per dag. De groepen hebben er namen als De Avonturiers, De Vrijbuiters en De Pioniers. Het is ook precies wat ze graag terug wil zien bij alle kinderen in de opvang.

,,Kinderen moeten ontdekken en vooral buiten kunnen spelen,” zegt ze met de ervaring die ze opdeed in tien jaar kinderopvang. ,,Door tablet en tv, maar ook door bureaucratisering zag ik kinderen die steeds minder buiten spelen. Ik ben opgegroeid op een boerderij en wij speelden altijd buiten. Vies worden was eerder regel dan uitzondering, maar plezier was er altijd. Dat is wat ik ook graag terug wil zien bij de kinderen hier. Als de ouders hun kroost op komen halen zit er soms een randje onder een nagel, maar de kinderen hebben dan wel buiten gespeeld. Ik heb daarbij natuurlijk wel het geluk dat ik op de boerderij de ruimte heb.”

Uit jasje gegroeid

In het pand waar ze haar kinderopvang Beestenboel opstartte, groeide ze stilaan uit haar jasje, maar uitbreiden is meer dan een gebouw neerzetten weet ze inmiddels. In het oerwoud van bestemmingsplannen en vergunningen heeft ze al de nodige strubbelingen gehad, maar daarbij had ze wel altijd de gemeente Reusel-De Mierden aan haar zijde. Nu die groen licht heeft gegeven om ook de voormalige B&B te gaan gebruiken gaan alle remmen los.

,,Na het stoppen met de varkenshouderij hebben we in het ouderlijk gezin de taken goed verdeeld. Mijn broer Gertjan de horeca (Hollandershoeve) en het dierenpark, ik de kinderopvang en mijn moeder de B&B. Helaas heeft vader het maar kort mee mogen maken, maar wij hebben wel zijn ideeën tot bloei gebracht. Daarbij valt ook de samenwerking met Gertjan op. Zo spelen de kinderen vaak in de dierenweides en als de maïs groot is, maak ik een verhaal dat zich afspeelt in het maisdoolhof dat hij aanlegt.”

Betty-training

In de woonboerderij krijgen de kamers van de B&B nu de thema’s techniek, natuur/ontdekken, relaxen, dans en muziek en creatief. ,,Wij kijken wat de kinderen willen en wat ze echt nodig hebben”, zegt Betty, die veel adviezen krijgt van haar kinderraad. Bij die tips zit altijd veel wat met natuur te maken heeft en met een grote eigen natuurspeeltuin kan dat prima. Al onze nieuwe medewerkers krijgen ook altijd speciaal de Betty-training want eerlijk is eerlijk: niet iedereen is op een boerderij opgegroeid. Na die instructie weet iedereen het: het is hier niet lullen, maar poetsen.

In de meivakantie worden de nieuwe ruimtes ingericht en voor de kinderen zelf kan het ook niet snel genoeg gaan. Zaterdag 21 mei is er van 11.00-15.00 uur een ‘Opvoedbeurs’ (Opvoeden vanuit je hart) en is de nieuwe bso-ruimte open voor publiek.