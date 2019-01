Kippenboer Hoogeloon: ‘Animal Rights laat een selectief deel van de waarheid zien’

Beelden van kale kippen die angstig samenhokken in vaak smerige omstandigheden, met hier en daar een dood exemplaar. De beelden die actiegroep Animal Rights gisteren publiceerde van kippenschuren in Nederland en Vlaanderen zijn niet fraai. Kippenboer Ben Beerens (39) uit Hoogeloon vindt evenwel dat de actiegroep een onrealistisch beeld van zijn schuren schept.

Want ook bij Beerens’ pluimveehouderij Greenfarm maakte Animal Rights beelden. ,,Die beelden, daar kan ik kort over zijn”, reageert Beerens. ,,Als iemand midden in de nacht komt filmen, met felle lampen erop, dan ziet dat er niet fraai uit, nee.”

Oudere exemplaren

Animal Rights komt volgens hem altijd met hetzelfde soort shots op de proppen. ,,Ze filmen kippen die meer dan een jaar oud zijn, die bijna naar de slacht gaan.” Het is volgens hem normaal dat die wat oudere exemplaren minder veren hebben. ,,Dat is de natuur. Oudere dieren zitten nu eenmaal slecht in de veren.”

Op de bij Beerens gemaakte beelden is een kip te zien die moeilijk loopt. Even later komt een dode kip in beeld. ,,Die ligt daar. Dat klopt”, zegt Beerens. ,,En dat is ook gewoon een deel van de waarheid. Maar die waarheid kun je zonnig of minder zonnig laten zien. Deze beelden zijn wel heel negatief.”

In de vier stallen van Beerens leven zo’n 54.000 kippen. In de gefilmde stal leven er ongeveer 16.000. ,,Dan gaat er elke dag wel eentje dood”, zegt Beerens. ,,Als we ’s ochtends een dood dier aantreffen, ruimen we ‘m op.”

Polariserend

De kippenboer vindt het ‘jammer’ dat dit soort beelden elke keer opduiken. ,,Dat werkt alleen maar polariserend. Wij hebben hier helemaal niets te verbergen.”

Beerens zorgt dat zijn kippen voldoende verzorging krijgen, zegt hij. ,,We hebben zeven hennen op een vierkante meter. Alle kippen kunnen tegelijk eten. Verder hebben allerlei kwaliteitssystemen.” Zo laat hij elk jaar het klimaat in zijn schuren doormeten door een deskundige.

,,Kijk, als ik die beelden van Animal Rights zie, dan word ik daar ook niet vrolijk van”, besluit Beerens. Hij stuurde eigen beelden. ,,Kijk ook eens naar die beelden. Dan kunnen mensen beide bekijken en hun mening beter vormen.”