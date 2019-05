Klassieke Amerikaanse auto's en historische landbouwvoertuigen in juni op Welons Festival Wintelre

Zo’n 200 vrijwilligers komen er vanaf 14 juni van pas om alle activiteiten op het terrein aan de Merenweg in goede banen te leiden. Want naast de voertuigen en de powertools vullen een rock ‘n roll-markt, kermisattracties, foodtrucks en een festivalkapper het programma op dat drie dagen bol staat van live muziek. ,,We trekken een breed publiek. Dan heb je een breed programma nodig,” zegt René van de Velden van Welons, duidend op de in totaal 8000 bezoekers die Welons vorig jaar binnen de hekken had.