Kledingwinkel Franken in Bergeijk opent in eigen pand schoenenzaak OAK

Bij Franken Kleding – al 146 jaar gevestigd aan het Hof in Bergeijk – is er een duidelijke aanleiding voor de keuze van een schoenenzaak binnen het eigen pand. ,,Er kwam steeds vaker vraag naar schoenen”, vertelt Marieke Versmissen, eigenaresse van OAK Schoenen en eerder in de mode werkzaam bij Franken. Noor en Anne Franken – eigenaars en zussen – hebben samen met Versmissen al een tijdje proefgedraaid met schoenenverkoop. ,,Het voorziet duidelijk in een behoefte”, vertelt Anne Franken.