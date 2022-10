Kledingwinkel Mieps&Mams in Reusel gaat sluiten

,,Deze kleine mag ook op de foto’’, vindt eigenaresse Maike van Limpt (41). ,, Zij is namelijk de reden waarom we stoppen met Mieps&Mams.” Een beslissing die haar zwaar valt, want net zoals dochtertje Mikkie van vier maanden is Mieps & Mams ook haar kindje. Mayke van de kleertjes, en haar moeder van de meubeltjes vormen samen Mieps&Mams. ,, Vroeger werd ik Mieps genoemd, vandaar de naam”, zegt Mayke.

,,Het gaat me zeer aan het hart”, zegt een geëmotioneerde Maike. ,,Als vaste klanten zeggen het jammer het vinden dat ik stop raakt het me. Het lukt me niet om gezin en werk te combineren. Je moet er altijd zijn en aan staan. Dat wil ik niet meer. Zo stond ik ’s ochtends nog in de winkel en ’s middags ging ik naar het ziekenhuis om te gaan bevallen.”

Marktplaats

Ook moeder Joan van Limpt (65) gaat de bedrijvigheid zeker missen. Het opknappen van meubeltjes, schilderwerk en letters zetten waren haar ding. Zij struinde markplaats af naar opknappertjes zoals schoollessenaartjes, schoolstoeltjes, slaapkamermeubeltjes, die daarna de winkel in gingen. ,,Ja, het is een moeilijke stap voor Maike, maar ik begrijp de keuze, zoals velen met mij.”

In 2015 begon Maike in het pand ernaast in Chocoladelust met kraamkadootjes. ,,Zo’n soort winkel was er in Reusel niet, mijn zus zat er eerst in met een kapsalon. Het was wat kneuterig allemaal. Toen kochten wij dit pand ernaast en gingen flink uitbreiden met spullen en tienermaten. ” Daarvoor zat er een slijterij in en daarvoor weer een bouwmaterialenhandel, waar het industriële op de zolder nog aan herinnert. ,,Grappig dat mensen nog denken dat hier een drankenhandel zit. Laatst kwam iemand met een lege krat bier binnen en een wijnfles. ‘Hebben jullie deze nog?’”

Mieps & Mams kreeg al snel naamsbekendheid. Hoe moeder en dochter zo samen aan het avontuur begonnen? Ja, gewoon. Maike van de kraamkadootjes en babykleertjes en moeders van de meubeltjes Een en een is twee.

Kadootje voor de jarige

Maike: ,,Hoewel het een moeilijke moordende branche is hebben wij ons altijd goed, laagdrempelig en gastvrij neergezet en staande gehouden. Misschien ben ik wel wat gul geweest. Zo mocht de jarige altijd een kadootje uitzoeken.”

Joan denkt thuis nog wat opknapwerk te gaan doen en vrijwilligerswerk in de zorg. Maike heeft haar werk in de kinderopvang nog. Voor het pand is vooralsnog geen bestemming gevonden. Eind januari sluiten de deuren. De webshop gaat na verloop van tijd ook uit de lucht.