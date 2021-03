Klein dorp landelijk in het nieuws; Knegsel is trots op Laurens Dassen (van Volt)

analyse Communi­ce­ren soms lastig voor de Bladelse wethouder d’Haens, vooral als het over wonen gaat

10 maart BLADEL - De Bladelse wethouder Fons d’Haens staat bekend als een ervaren en deskundig bestuurder. Maar een minpuntje heeft hij ook: Communiceren is niet zijn beste kant. Vorige week ging het twee keer mis, en vorig jaar ontliep hij al eens op het nippertje een motie van afkeuring in de raad. In alle gevallen was communicatie het struikelblok.