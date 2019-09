Kleine Ardennen voor mountainbikers in de Kempen

videoNETERSEL - Met het ‘Dak van Netersel’ beschikt de Kempen over een parcours van vier kilometer voor goed geoefende mountainbikers. De officiële opening is op dinsdag 15 oktober.

Volledig scherm De nieuwe MTB-baan in Netersel kent allerlei opgaven voor de gebruikers. © fotomeulenhof/Bert Jansen Frank van Hoof (47), mountainbiketrainer bij MTB-club het Snelle Wiel in Netersel, laat de top tien met enige trots zien. De officiële opening moet nog plaatsvinden, maar oefenparcours het Dak van Netersel staat nu al op de eerste plaats van beste en mooiste oefenparcours in het land. En nee, het zijn niet de eigen leden die het Dak naar die plek gestemd hebben, verzekert hij.

Het parcours is al een paar weken in gebruik. ,,Dat praat zich heel snel rond. We weten dat er nu al mensen uit Zeeland en Utrecht komen om hier hun rondjes te maken.” Het oefenparcours is voor de echte wedstrijdrijders met een licentie. ,,Als je hier drie rondjes maakt, hangt je tong uit je mond.”

Volledig scherm Trainer Frank van Hoof © fotomeulenhof/Bert Jansen

Het aanleggen van het parcours aan 't Heike is een zware klus geweest. Vrijwilligers van het Snelle Wiel en van Touring Club Netersel zijn er mee aan de slag geweest. Het Dak ligt boven op de oude vuilnisbelt van Netersel, waar, behalve een flinke heuvel, verder al jaren niets meer van te zien is. Een mooie bult waar MTB’ers wel raad mee weten als er geschikte paden liggen, dacht het Snelle Wiel. De gemeente Bladel kon zich daarin vinden. Twee onderzoeken van de provincie en de Omgevingsdienst toonden aan een dergelijk parcours een goede optie was.

Zwerfkeien

De twee clubs hebben de route van vier kilometer in eigen beheer aangelegd. Er zitten allerlei toevoegingen in, zoals scherpe afdalingen, houten en stenen paadjes, zwerfkeien, die het voor ervaren mountainbikers spannend maken. ,,We hebben uit de omgeving veel gekregen, zoals stenen, hout en andere materialen", zegt van Hoof. ,,Je ziet dat het erg leeft bij de mensen.”

Volledig scherm nieuwe MTB-baan aan het Heike initatiefnemer Frank van Hoof © fotomeulenhof/Bert Jansen

Het Snelle Wiel heeft een gebruikersovereenkomst met de gemeente gesloten en is beheerder van het gebied. Het bos is deels van de gemeente en van particulieren, die toestemming hebben gegeven. ,,De paden liggen er. Mountainbikers zijn vrij stil en maken niks kapot.” Mooi meegenomen is de sociale controle nu het gebied aan 't Heike regelmatig wordt bezocht. In het verleden werd er nog wel eens vuilnis gedumpt in het gebied.

Niveauverschil

De bult zorgt er voor dat er veel niveauverschil is in de paden. ,,Er zijn niet veel plekken in het land waar je dit vindt. Het is een beetje een kleine Ardennen in de Kempen.”

Volledig scherm © fotomeulenhof/Bert Jansen

Van Hoof wijst er op dat de paden ook echt voor de geoefende wedstrijdrijders zijn en niet voor degene die elke week eens een toertje maakt met zijn bike. ,,Het draait niet alleen om kracht, maar ook om balans en techniek. Je moet echt weten wat je aan het doen bent. Het Dak is voor iedereen toegankelijk, maar we zien aan de sporen dat het parcours voor sommigen echt te hoog gegrepen is.”