Kleine Beerze staat weer droog, ook na het werk aan het beekje

Een plek waar de beek is drooggevallen is Landgoed Baest in Oost-, West- en Middelbeers. Volgens een woordvoerster van Waterschap De Dommel is dat niet uitzonderlijk. ,,Droogval van de Kleine Beerze komt elk jaar voor, zowel in de omgeving van Duizel als op Landgoed Baest. Dit gebied is erg gevoelig voor droogte en helemaal afhankelijk van neerslag.”