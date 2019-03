Kleine Hoeven in Reusel heeft eindelijk de wind in de rug

Met enige regelmaat krijgt wethouder Frank Rombouts van Reusel-De Mierden een nieuwe plattegrond van bedrijventerrein Kleine Hoeven op zijn bureau. Dan is de kleur van een perceel aangepast, omdat een kavel verkocht is of er een optie op genomen is. Er zijn jaren voorbij gegaan dat zo'n update niet nodig was. Simpelweg omdat er helemaal geen beweging zat in het zieltogende bedrijventerrein. In de jaarrekening over 2017 was een voorziening van 17,4 miljoen euro getroffen om het verlies op te vangen. Gedurende tien jaar drukte een rentelast van 1,2 miljoen euro op de exploitatie. Dat zijn grote bedragen voor een kleine gemeente.