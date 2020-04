Klepperen voor saamhorigheid in Luyksgestel

De jongens van basisschool De Klepper uit Luyksgestel gaan in normale paastijden vanaf witte donderdag tot en met paaszaterdag om 7.00 uur op pad om te klepperen. Dat is een plaatselijke traditie die al generaties lang mee gaat. De kinderen schudden iedereen in het dorp wakker met een houten ratel en zingen daarbij toepasselijke liedjes.