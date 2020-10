Kletscafé Eersel is fanatiek aan het beeldbellen

Het Kletscafé in de zitruimte van de Fit Factory in Eersel was iedere maandagmiddag een welkome ontmoetingsplek voor inwoners van het dorp. Samen werd een kop koffie gedronken, gekletst en soms een thema besproken. Een van de zeven initiatiefnemers is Frank Bertram. Hij vindt het jammer dat dit koffie of kletsmomentje al sinds maart stilligt. Maar gelukkig is er nu een alternatief.

Vanuit haar opleiding Master Healthy Ageing Professional doet Janssen onderzoek bij Oktober (voorheen RSZK ZorgProfessionals) naar welke producten of diensten een organisatie kan aanbieden aan ouderen. Haar doel is mensen met elkaar te verbinden, zodat contact tijdens deze corona-crisis toch mogelijk is. Ze doet dat met het opzetten van een online kletsuurtje via eigen laptop, tablet of mobiele telefoon óf via een ­tablet in bruikleen van Oktober.

Uitleg Skype

Janssen gaat van tevoren langs bij de deelnemers en geeft uitleg over het gebruik van het gekozen beeldbelprogramma Skype. Ze stelt de apparatuur in, draait proef, en reikt een kleine handleiding uit op papier. Het maakt niet uit of geïnteresseerden al ervaring hebben in beeldbellen of het nog nooit geprobeerd hebben. Soms levert de techniek een beetje paniek op, of is het lastig door bijvoorbeeld slechthorendheid. Niet iedereen wil het leren en dat is ook prima.

De start van de eerste sessie met vijf deelnemers deze donderdag verloopt goed. Betsie van de Kam (83) belt in vanuit haar fauteuil via haar telefoon, Frank (73) en Jeanet Bertram (72) zitten met hun laptop aan de keukentafel, en Jan van Mullekom (73) heeft zich verschanst in zijn kantoor. Machiel Uyterlinde, met tablet op schoot, verbaast zich over alle gezichten die hij tegelijk kan zien. ,,Ik zie mezelf alleen klein boven in beeld.” De meesten hebben er een kop koffie bij. Er volgt een voorstelrondje. Moderator Janssen is goed in het gesprek op gang brengen en gaande houden. De één spreekt wat meer dan de ander, en iedereen wordt betrokken in het gesprek. En er wordt gelachen. Mullenkom tegen Bertram: ,,Jij zat laatst met een mondkapje achter de camera.”

IJssmaak en fietsroutes

Verschillende onderwerpen passeren de revue: van ieders favoriete ijssmaak en fietsroutes, tot de keuring voor het rijbewijs elke vijf jaar. Van de Kam: ,,Ik moet volgend jaar weer als ik 85 word, ik hoop dat ik dan nog mag.”

Volgende week zijn er twee groepen van zes deelnemers. De deelnemers van vandaag willen graag rouleren.

Voor informatie: marit.janssen@zorginoktober.nl