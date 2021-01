Kleurrijk boekwerk van 90-jarige Oirschotse kunstenares: ‘Ik ben nog niet klaar’

OIRSCHOT - Het leven van de Oirschotse kunstenares Henny Brusselers is kleurrijk genoeg voor een film of roman. Ter gelegenheid van de negentigste verjaardag van kunstenares verscheen het boek ‘Een caleidoscopisch oeuvre’. Een officiële presentatie volgt later.

Het boek bevat een selectie foto’s van haar kleurrijke werken en een biografische inleiding, geschreven door Maartje Meerman. Samen met Nico Hemelaar, die de foto’s maakte, hij maakte er wel zeshonderd, is zij verantwoordelijk voor de vormgeving.

Film of roman

Het levensverhaal van Brusselers kan leidraad zijn voor een film of roman. Met als filmlocaties onder andere Eindhoven en het Midden-Oosten. Samen met haar zus woonde ze bij haar vader en moeder in Eindhoven, een sociaal en kunstlievend gezin. Brusselers: ,,Onze ouders sleepten ons al jong mee naar diverse musea. Vader, zakenman, had met vrienden een schildersclub op zolder. Ik mocht dan de penselen schoonmaken.” Ook werden wij meegenomen naar klassieke concerten en hoorde ik bij mijn opa veel opera.”

Als kind was Brusselers al vaak creatief bezig. Toen zij veertien jaar was, stierf haar vader, net na de bevrijding in 1945. Haar moeders gezondheid was broos, de zorg intensief. Zij stierf op 52-jarige leeftijd na een fatale injectie in het ziekenhuis.

Hoewel Brusselers het liefst naar de kunstacademie wilde, volgde zij na haar gymnasium een opleiding tot directiesecretaresse. ,,Heel behoudend, ja.” Na jaren werk bij onder andere DAF en Philips kwam zij terecht in Den Haag. Daar ontmoette zij de liefde van haar leven, de achttien jaar oudere officier Harry Thoonsen. Ze trouwden in 1957. Brusselers: ,,Door het werk van mijn man verhuisden wij vele malen, onder ander naar het Midden-Oosten en ontmoette ik ook vele bijzondere mensen. Zo bereidde Harry het koninklijk bezoek van koningin Juliana, prins Bernard en Beatrix aan de Sjah van Perzië en Farah Diba voor in 1963, waarbij wij aanwezig waren.”

Na vele verhuizingen kwam ze in 1976 in Middelbeers te wonen. Ze was halverwege de veertig, raakt bijna gehandicapt en besluit te gaan schilderen, ‘want dat kan ik ook in een rolstoel doen.’ Eerst bij de Vrije Akademie in Oirschot, bij Rob Roág. Later volgt ze lessen bij Theo Slegers en was kunstenaar Jan Dijker jarenlang haar mentor. ,,Hij was onder de indruk van mijn werk, wilde dat we elkaars critici waren. Ongelofelijk toch, dat zo’n groot kunstenaar dat tegen mij zegt?”

Exposities volgden, ook in Oirschot. ,,In het nieuwe gemeentehuis in Oirschot was ik de eerste kunstenaar die een expositie had, in 1982.”

Affiniteit met Cobra

In haar schilderijen, zeer kleurrijk en vaak met contrasterende lijnen, met affiniteit met Cobra, komen verschillende thema’s naar voren, bont gevormd door alle indrukken uit haar gevarieerde leven. Meerman gaat in het boek uitgebreid in op de stijl en de thema’s. Meerman: ,,Deze unieke en sterke vrouw maakt unieke werken. Schilderijen, maar ook enkele gedichten kon ik opnemen. Geweldig om dat in een boek vorm te geven.”

Dat vindt de hoofdpersoon zelf ook. ,,Het was een heel avontuur om aan te gaan. Maar geweldig.” Door corona is een officiële presentatie uitgesteld. Het boek is al wel te koop via h.thoonsenbrusselers@upcmail.nl. Brusselers gaat ondertussen door met schilderen. ,,Beelden in mijn hoofd raken nooit op. Ik ben nog niet klaar.”