Klooster in Oirschot voor Jeanne van Gerven als ‘tweede thuis’

Ze was nog vijftien jaar en genoot van de zomervakantie, toen haar moeder haar vroeg of ze het leuk zou vinden om in het klooster te gaan werken. ,,Terwijl ik aan het zwemmen was – Oirschot had toen net een eigen buitenbad - was een van de zusters thuis op bezoek geweest. Ik dacht meteen: o, maar in het klooster is het veel te stil en rustig voor mij, ik weet niet of ik daar wel zin in heb. Maar mijn moeder zei er meteen achteraan: oh ja, en ik heb tegen de zuster gezegd dat je maandag begint….”