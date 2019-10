Klooster Oirschot in Braziliaanse videoclip

OIRSCHOT/LOS ANGELES - Het oude Oirschotse klooster Groot Bijstervelt en een Braziliaans filmfestival in Los Angeles. Het is geen voor de hand liggende link. Toch waren beelden van het voormalige onderkomen van de paters Montfortanen afgelopen week te zien aan de westkust van Amerika.

De twee werelden werden bij elkaar gebracht door Famke van Hagen, de Oirschotse die al enkele jaren in Amerika bouwt aan een carrière als model en actrice. Dat gaat haar goed af. Anderhalf jaar geleden baarde ze al opzien met een prominente rol in de clip You Be Love van de inmiddels overleden Zweedse topproducer en dj Avicii. Nu speelt ze de hoofdrol in de ‘music video' van het nummer AA Song van de Braziliaanse zanger Alex Albino, die donderdagavond (Amerikaanse tijd) in première ging op het LABRFF 2019 (Los Angeles Brazilian Film Festival).

Oude glorie

De clip werd voor een groot deel opgenomen in Oirschot, met name bij Groot Bijstervelt. Het klooster wordt momenteel omgebouwd tot woonzorgcomplex, maar tijdens de opnamen was het nog te zien in zijn oude glorie.

Van Hagen (22) is getrouwd met de Braziliaanse regisseur Gabriel Novis. Tijdens de familiebezoeken van het duo aan Oirschot raakte Novis geïnspireerd door het Brabantse land en zeker ook de omgeving van Groot Bijstervelt. Novis en Van Hagen werkten al samen met Albino. ,,Toen Gabriel voor de tweede keer in Oirschot was, in 2017, heeft hij Alex voorgesteld om de clip van AA Song in Oirschot op te nemen. Rond en in het klooster vond hij de bijzondere sfeer dat paste bij het liedje. Alex vond het een goed idee en heeft meteen een vlucht naar Nederland geboekt.”

Donderdagavond werd de clip gelanceerd tijdens het prestigieuze filmfestival in LA. Een spannende avond voor Van Hagen, Novis en Albino, met aankomst over de rode loper, interviews voor tal van media en een cocktailparty na afloop. Zowel de clip als Albino als zanger viel in verschillende categorieën in de prijzen.

Commercials

Van Hagen reisde als model de wereld over en vestigde zich later in Amerika. Daar combineert ze het modellenwerk inmiddels volop met acteren en zelfs met regisseren – samen met Novis, met wie ze in september trouwde. Als actrice wordt ze veel gevraagd voor castings van commercials van bedrijven. ,,We zijn met verschillende projecten bezig. Ik heb ook een aantal korte films gemaakt, die nog moeten uitkomen. Ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken.”

En het nummer van Albino? ,,Het wordt in ieder geval wereldwijd gepromoot, met veel pr-activiteiten in Amerika en Brazilië. Het is een superenergiek, mooi lied. De kenners hier op het festival zijn enthousiast en denken dat het ver kan komen.”