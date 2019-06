Knegselse wijk Oeyenbos wil niet nóg meer snelweglawaai van de A67

Op een vroege zomerse dag in zijn royale, groene tuin genieten van de zon? Het is er niet meer bij. Buiten zitten is allang geen onverdeeld genoegen meer voor Hugo Menschaar en de andere bewoners in de Knegselse wijk Oeyenbos. De wijk ligt aan de rand van het dorp in de gemeente Eersel, heel dicht bij de snelweg A67. En dat terwijl de idylle binnen handbereik is: de vrijstaande huizen liggen verscholen tussen het weelderige groen. Maar het voortdurende gezoem van voortrazende vrachtwagens en auto's in de nabijheid van de woning van Menschaar is allesoverheersend.