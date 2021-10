Knelpunten vertragen snelle oplossing fileproblemen N284 in Bladel en Hapert

Een van de knelpunten is het geplande traject voor een snelfietspad tussen de Egyptische Poort en de kruising met de Lange Trekken. Ook het kruispunt van de N284 met de Castersedijk en Oude Provincialeweg in Hapert, ter hoogte van garage Van Mossel, levert de nodige hoofdbrekens op. En aan de Bladelse zijde wacht ook het kruispunt van de N284 bij de Egyptische Poort nog op een uitwerking.

De voorkeursvariant voor de weg is met stift getekend, stelt wethouder Wim van der Linden. “Dat gaat snel. Nu komen we bij de details. Dat is lastiger. De besluitvorming loopt via de provincie. Die is eigenaar van de weg.”

Onderzoek

Daarom kan Bladel, volgens de portefeuillehouder Verkeer, nu pas aan de slag met een onderzoek naar het beste traject voor het snelfietspad. Die vraag kreeg de wethouder in juni 2020 van de gemeenteraad. De raad wilde weten of een fietspad aan de zuidzijde van de N284 een goed alternatief is voor de het geplande tracé over Boskant en Heeleind.

,,We hebben al gesprekken gevoerd met bewoners via een klankbordgroep. Binnenkort krijgen aanwonenden een brief in de bus om ze te informeren. Hun mening nemen we mee in de besluitvorming”, aldus Van der Linden. ,,Er moet voldoende ruimte zijn. Het is nog onduidelijk hoeveel breedte een vernieuwde N284 nodig heeft. Misschien moeten we grond aankopen.”

Meerdere drukke wegen

Op het kruispunt van de N284 met de Castersedijk en Oude Provincialeweg in Hapert komen meerdere drukke wegen bij elkaar. In de spits loopt het vol. ,,Het gebrek aan ruimte daar gaat knellen”, zo voorziet Van der Linden de problemen.

Buurtbewoners van de Oude Provincialeweg en de ventweg aan de N284 stelden in de klankbordgroep van het Georganiseerd Burgeroverleg Hapert (GBOH) daarover kritische vragen. Ze maken zich zorgen over de veiligheid op het kruispunt. In dat kader presenteerden ze ook twee alternatieve fietsroutes. ,,Ik snap het standpunt van de bewoners”, aldus de wethouder. ,,Als we doorgaand fietsverkeer bij het kruispunt kunnen weghalen, komt er ruimte voor betere oplossingen.”

Overeenstemming

Er is al overeenstemming over een parallelle baan ter hoogte van het kruispunt bij de Egyptische Poort tussen industrieterrein De Sleutel en rotonde De Hoeven in Reusel. Daarmee zouden verkeersinfarcten, zoals recent tijdens de afsluiting van de Kleine Hoeven, tot het verleden moeten behoren.

Van der Linden hoopt de plannen in de eerste maanden van komend jaar uitgewerkt en klaar te hebben. Toch vraagt hij geduld: ,,Eerst moet de multifunctionele accommodatie in Hapert open. Dat wordt zomer 2022. Daarna gaan we de Oude Provincialeweg herinrichten. Die krijgt een belangrijke functie als omleidingsroute, als er aan de N284 gewerkt wordt. In 2026 kan het project afgerond zijn.”