Knuffel Tippie beleeft avonturen in de Kempen, verhalen staat in nieuw kinderboek

EERSEL - Speelgoedhondje Tippie beleeft allerlei avonturen in de tuin en in de Kempische natuur. Zo ontmoet hij een kikker, maar moet hij samen met de poes van de buren ook een kabouter redden uit een regenton.

De verhalen van Tippie staan beschreven in het kinderboek WafWaf Houdoe van Riena van Alebeek uit Eersel. Ze bedacht de avonturen die het hondje meemaakt in eerste instantie voor haar vijf kleinkinderen die in Den Haag en Amsterdam wonen.

Met de knuffel op stap

In coronatijd hadden opa en oma Van Alebeek tijdens de lockdown alleen digitaal contact met hun kleinkinderen. Het contact verliep via Whatsapp. ,,We dachten: als we nu een knuffel meenemen tijdens het wandelen en fietsen, dan kunnen we aan de hand van het hondje laten zien hoe onze dag verlopen is”, zegt Riena van Alebeek. ,,Tippie werd de ik-persoon en de kinderen begonnen allerlei vragen te stellen.”

Het idee kwam van haar man Frans. Hij moest denken aan vijf jaar geleden, toen het oudste kleinkind knuffel Mollie bij opa en oma was vergeten. Opa nam die vervolgens overal mee naar toe, zo kwam Mollie bij de tandarts en de brillenwinkel. Een aantal keer per week werd per mail verslag uitgebracht hoe het met Mollie ging, totdat de knuffel en het kleinkind weer werden herenigd.

Quote Mensen snapten niet wat we aan het doen waren als we weer ergens met de knuffel tussen de bloemen foto’s aan het maken waren Riena van Alebeek

Daarom werd een knuffel uitgezocht die mee mocht met de uitstapjes in de natuur van opa en oma. ,,Frans kwam in eerste instantie met een grote knuffel naar beneden, maar die heb ik omgewisseld voor Tippie. Die past tenminste in de rugzak”, vertelt Riena. De avonturen werden vastgelegd op de foto. ,,Mensen snapten niet wat we aan het doen waren als we weer ergens met de knuffel tussen de bloemen foto’s aan het maken waren.”

Dagelijks kregen de kleinkinderen via de app twee verhalen doorgestuurd. Riena liet die later lezen aan vriendin Marian Maas en zij adviseerde Riena om er een kinderboek van te maken. Er werden 23 verhalen geselecteerd voor in het boek en Jan van der Putten uit Hoogeloon zorgde voor de illustraties. De verhalen gaan niet over corona, maar ze spelen zich wel af in coronatijd.

Papierschaarste

Het boek is gedrukt door de Bergeijkse drukkerij Gielen. Even zorgde papierschaarste nog voor vertraging, maar inmiddels ligt het boek in verschillende boekwinkels in de regio. Het boek is voor 16 euro te verkrijgen bij Papierelier in Bladel, de Boekenberg in Eindhoven en de Bruna in Eersel, Bergeijk, Waalre en Veldhoven of per mail via rienfrans.vanalebeek@gmail.com.

De avonturen hebben ook geresulteerd in een kinderprogramma op KempenTV. Woensdag is de eerste aflevering te zien.