Koffiegatse zittingsavond (Westerhoven): Nol en Grarda pakken uit, ober Teun Kuijlers bemoeit zich overal mee

Opvallend was ook het debuut van ober Teun Kuijlaars die alle artiesten op het podium een drankje aanbood, maar ondertussen zich met scherpe opmerkingen mengde in de diverse optredens.

De Juniors blijven jaarlijks verrassen met hun optredens; deze keer waren Frans Kwinten en Joost van Beek de moeders van de kinderen die op school veel kattenkwaad uithaalden en in gesprek gingen met de directeur (Marit Neutkens). Tonprater Toon Compen, ombudsman Toontje Sop, maakte rake grappen over bekende dorpsbewoners, van wie hij vanwege de privacy alleen de voornaam noemde en de eerste letter van de achternaam.

Gehuldigd

Beste grap van de avond: Er staat in de fabriek een machine waar aan de voorkant een varken in gaat en aan de achterkant een worst uitkomt. Vraag: Als we er nou aan de voorkant een worst in stoppen, komt er dan aan de achterkant een varken uit. Antwoord: Nee dat was alleen bij jullie moeder zo.