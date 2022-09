Koffieleuters Westerhoven pakken uit voor 66-jarig bestaan

Het Pleinfist van vrijdag 23 september kent optredens van Jan Biggel, De Alpenzusjes, Vieze Jack, Arjon Oostrom en 2 Brothers on the 4th Floor.

Dj's draaien Duitse muziek voor de jeugd

,,Dit feest in de grote feesttent op het Kerkplein is al bijna helemaal uitverkocht. Die avond worden twaalfhonderd enthousiaste bezoekers in de tent verwacht. Op het Mgr. Biermansplein staat een kleinere zogenoemde schirmtent, waar de dj’s Duitse muziek draaien voor de jeugd. Deze ronde tent kan maximaal 250 jongeren herbergen’’, weet mede-organisator Frank Claas, die in 1983 overigens ook als prins Frank d’n Urste het Koffiegatse carnaval leidde.

Zaterdagavond 24 september staat vanaf 20.00 uur, zoals inmiddels traditie is in Westerhoven, in het teken van Westerhoven Rocks. ,,Dit zijn vooral optredens voor de oudere jeugd’’, verzekert Claas in het bijzijn van de andere elf organisatoren. Bij dit festival verwacht hij vierhonderd rockliefhebbers in de grote tent.

Naast de Eindhovense formatie Mac Taple zijn ook The Lenne Brothers Band, Dixie Aces en de Engelse formatie uit Manchester van Graham Lee, Scorpions, daarbij. Dj is Frank Heesterbeek en presentator Louis Smeets. Kaarten hiervoor kunnen nog besteld worden via tel 040-2015894. Voor de jeugd treden, wederom tegelijkertijd, in de schirmtent de dj’s Tobias Ripperda en Thijs Prinsen op.

Klapstuk is Septemberfist

Het klapstuk van het driedaagse festival is zondag 25 september met het gratis toegankelijke Septemberfist. Dan worden de Westerhovenaren massaal verwacht bij het Frühstucken vanaf 11.00 uur in de feesttent. De braadworst, curryworst, roerei met spek, Tiroler gröstl en natuurlijk schinken zullen dan voor een stevige bodem zorgen voor de namiddag.

Vouchers voor volwassenen kosten 13,95 euro en voor kinderen tot 12 jaar 6,95 euro, te bestellen via dekoffieleuterswesterhoven.nl. De muziek wordt wederom verzorgd door dj Frank Heesterbeek en daarna door kapel Tiroler Ohne Berge met dans van de Koffiegatse Leuterhannekes.

Kampioenschap kieptrekken

Nadat het zware ontbijt wat tot rust is gekomen in de magen wordt het Westerhovens kampioenschap kieptrekken gehouden. Om 14.00 uur starten de voorrondes. ,,Tot nu toe hebben zich zestien teams opgegeven. Ze moeten een ouderwetse melkbus met daarin een steeds groter gewicht omhoogtrekken. Vorig jaar werd eenzelfde wedstrijd in Borkel gehouden en daarin was een Westerhovens team het beste met 752 kg’’, weet Claas. De finale is om 19.00 uur.

In de vroege avond, om 18.00 uur, komen de 27 nog levende oud-prinsen van het Koffiegat op het podium in een ludieke muzikale medley. ,,Het Westerhovense carnaval werd in 1956 als een van de eerste in de regio opgericht. Koffiegat was na Striepersgat het tweede dorp in deze regio met een carnavalsvereniging’’, zegt Claas trots. Het driedaagse dorpsfeest wordt om 20.00 uur die avond afgesloten.