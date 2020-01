Koffiezetapparaat maken in repaircafé Steensel

STEENSEL - In Steensel kunnen voortaan spulletjes gerepareerd worden door vrijwilligers in een repaircafé. De eerste keer waren de vrijwilligers en kijkers nog in overtal.

Om 9.00 uur stond de eerste ‘klant’ al op de stoep. Het eerste karwei was het herstellen van een klok. En dat lukte. Willem van Rooij repareerde al van alles voor buren en familieleden. Nu heeft hij tijd om een Repaircafé op te starten. Van Rooij: ,,Ik vind het een fijne hobby. Er wordt veel weggegooid dat vaak simpel te repareren is. Het past helemaal in deze tijd, waarin we zuinig met grondstoffen en energie om moeten gaan.”

Het fenomeen repaircafé bestaat al sinds 2009. Het doel is om kleine dingen samen met vrijwilligers gratis te repareren. Het leerzame en sociale aspect is ook belangrijk. Van Rooij: ,,In mijn eigen netwerk heb ik wat vrijwilligers gezocht en wat reclame gemaakt. We willen de beroepsgroepen het brood niet uit de mond stoten en voeren daarom alleen kleine reparaties uit. We gaan geen onderdelen vervangen.”

Zelfs cursus Facebook

De ruimte in gemeenschapshuis De Höllekes is verdeeld in tafels voor reparatie van computers, elektrische apparaten, speelgoed, kleine meubels en kleding. De zes aanwezige reparateurs, waarvan een elektromonteur zich nog spontaan komt aanmelden, hebben het niet al te druk. Ze helpen elkaar met het maken van koffiezetapparaten, rekenmachines, naaimachine en geven zelfs een korte cursus Facebook aan een klant.

Liesbeth Paanacker heeft haar naaimachine en naaispulletjes uitgestald en wacht op klanten. ,,De mensen moeten dit nog weten te vinden. Ik kan ze helpen met een knoop aannaaien, elastiek in een broek vervangen, een los naadje vastzetten en dergelijke. Er komen veel ouderen die aan het gymen zijn even kijken. Ik weet zeker dat die de volgende keer wat te herstellen bij zich hebben.” Als je kunt naaien heb je ook wat verstand van de naaimachine. Dus helpt Paanacker Dymphy Jonkers met een niet goed lopende machine. Jonkers: ,,Veel gebruik ik die niet meer. Maar hij loopt niet lekker soepel.”