KOMAEN is nieuwe naam voor 't Kroegske en De Stapperj in Spoordonk

Vijf mannen en drie vrouwen onderschei­den, maar liefst 8 lintjes in Eersel

EERSEL - Acht lintjes zijn er uitgereikt in de gemeente Eersel. Dat is meer dan vorig jaar, toen waren het er twee. Zes personen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, twee tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

26 april