Komst fietspad moet zorgen voor meer veiligheid tussen Riethoven en Westerhoven

Nieuw Seizoen, nieuw zwembad bij vakantie­park TerSpegelt

12:02 EESEL - Het recreatieseizoen is een week aan de gang. De zeventig nieuwe seizoenwerkers hebben hun kick-off gehad. Recreatiepark TerSpegelt heeft een vernieuwd binnenbad en is klaar voor het seizoen. Het komende paasweekend is het park geheel volgeboekt.