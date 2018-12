Koninklijke onderscheiding voor Sjaan Janssens uit Luyksgestel

Janssens zet zich sinds 1999 bij de Zonnebloem in voor mensen met een fysieke beperking door leeftijd, ziekte of handicap door middel van huisbezoeken, het organiseren van aangepaste activiteiten en vakanties. Het doel hierbij is om hen uit hun dagelijks isolement te halen om ze zo de alledaagse problemen te laten vergeten. Zij gaat met de mensen in gesprek om te kijken of zij in aanmerking komen om als gast bij De Zonnebloem te komen. Ook neemt ze nieuwe vrijwilligers aan.