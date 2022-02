Kookboek met eigengemaakte recepten is iets om trots op te zijn voor deelnemers Samenspraak

EERSEL- ,,Gesprekken over eten zijn altijd goede gesprekken”, zegt Hanneke Schelkers. Zij is daarom blij met De Smaken van Thuis , een kookboek voor anderstaligen dat woensdag werd gepresenteerd in Eersel.

Schelkers verzamelde 32 recepten bij deelnemers en vrijwilligers van Samenspraak De Kempen. Onder die noemer ondersteunen vrijwilligers anderstaligen bij het zelfredzaam worden in de Nederlandse taal en cultuur. Dat kan individueel of in groepsverband.

Quote Met een recept kan elke deelnemer iets van eigen land of cultuur laten zien Hanneke Schelkers, Samenspraak De Kempen

,,Met een recept kan elke deelnemer iets van eigen land of cultuur laten zien. Daar zijn ze trots op. Zo kunnen ze ook iets brengen en blijft het niet bij informatie halen”, licht ze toe. Als ex-coördinator Maatschappij en Cultuur bij bibliotheek De Kempen kent ze de problematiek van analfabetisme en anderstaligheid.

Voor elk niveau

Onder de paraplu van Samenspraak werken in Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden 66 taalcoaches samen. ,,Het is een informele organisatievorm, eerst onderdeel van het Rode Kruis”, aldus Ivonne Megens van Cordaad Welzijn. Die organisatie zorgt nu voor ondersteuning: ,,De doelgroep is mensen met een andere moedertaal dan Nederlands . Dat is ongeacht het niveau. We zijn er voor analfabeten en hoogopgeleide expats, want het is meer dan taal. Het gaat over het welzijn van de mensen.”

De taalcoaches van Samenspraak zijn een aanvulling op de hulp van Vluchtelingenwerk en de inburgeringscursussen. Die hulpvraag kan van de nieuwe Nederlander zelf komen, maar ook vanuit gemeente, bedrijven en KempenPlus.

Carla Laurense weet hoe het is om met deze mensen te werken. Dat begon als juf van een schoolklas bij het toenmalige asielzoekerscentrum in Reusel. Later ging ze Eerselse statushouders begeleiden. Sinds 2010 werkt ze als taalcoach bij Samenspraak. ,,Dolly van Rossum was onze kartrekker”, voegt ze toe.

Quote Ik begin altijd bij de persoon zelf. Wat wil je leren? Wat vind je moeilijk? Carla Laurense, Samenspraak De Kempen

,,Ik begin altijd bij de persoon zelf. Wat wil je leren? Wat vind je moeilijk? Aansluiten bij de hulpvraag. Dat is de juf in me. Als ze een brief moeten schrijven, of naar de dokter moeten bijvoorbeeld, dan sluit ik daarbij aan. Dan gaan we dat samen voorbereiden.”

Extra motivatie

Al langer leefde bij Samenspraak de gedachte aan een kookboek met eigengemaakte recepten. Hanneke Schelkers heeft er alle vertrouwen in dat het bereiden van de in het Nederlands geschreven gerechten een positieve invloed heeft op de ontwikkeling. ,,Het geeft extra motivatie en een boost aan de kennis van onze taal en cultuur.”

Het boek is niet te koop, maar wordt verspreid onder deelnemers en vrijwilligers van Samenspraak.