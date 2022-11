Koor Convocamus stopt ermee, maar de leden blijven elkaar ontmoeten: ‘Beginnen met koffie en eindigen met wat sterkers’

VELDHOVEN - Kerkkoor Convocamus houdt na dit jaar op te bestaan. Tijdens de eucharistieviering van zondag is in de Christus Koningkerk voor de laatste keer een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet.

Een gemiddelde leeftijd die rond de tachtig jaar ligt en geen nieuwe aanwas. Nadat eerder dit jaar het Christus Koning dameskoor er de stekker uittrok, valt nu ook het doek voor Convocamus. Zondag werd in de Christus Koningkerk stilgestaan bij enkele jubilarissen. Nellie Verhoeven, Wilbert Reuter, Bob Baarends en Octave Henzen zingen al 50 jaar. Ine van Gastel begeleidt het koor al 40 jaar op het orgel. Huub Verhagen completeert het rijtje jubilarissen met een lidmaatschap van 12,5 jaar.

Het koor kent zijn oorsprong in de toenmalige boerderijkerk van de H. Geestparochie in Zonderwijk. Kort na de eeuwwisseling fuseerden de parochies Sint Jan de Doper uit Oerle, Heilige Geest en Sint Caecilia uit Veldhoven tot de parochie Heilige Drie-eenheid. Het koor zong daardoor ook in de andere kerken waarbij de Oerlese het favoriete gebedshuis van de leden werd.

Koffie drinken in het café

,,Niet alleen door de goede akoestiek, maar ook door het naast de kerk gelegen café waarin we na de mis altijd koffie drinken”, zegt dirigent Wilbert Reuter. In 2013 gingen alle Veldhovense parochies op in de nieuwe parochie Christus Koning. Sindsdien is de Christus Koningkerk de thuisbasis van het koor.

Quote Jaren geleden was er in de Caecilia­kerk een lekkage boven het orgel. De regendrup­pels vielen tijdens de dienst op mijn partituur Ine van Gastel, organiste

Naast de vaste gezangen Kyrie, Gloria, Sanctus en Agnus Dei zingt het koor elke mis nog zeven andere liederen. Henzen: ,,Om de stembanden op te warmen en voor de vroege kerkgangers zingen we er altijd drie vooraf.” De Ave Maria’s zijn populair bij de koorleden, weet Verhoeven. ,,Vooral de versie van Haagh, die vierstemmig is. De kerkgangers herkennen die altijd en alle stemmen in het koor komen dan tot hun recht.”

Van Gastel maakte er onder de naam Wees Gegroet een eigen instrumentele versie van. In haar 40-jarige carrière kreeg de organiste één keer de zegen van boven. ,,Jaren geleden was er in de Caeciliakerk een lekkage boven het orgel. De regendruppels vielen tijdens de dienst op mijn partituur.”

Al jaren constant

Ondanks de vergrijzing is het ledental van Convocamus al die jaren constant gebleven. ,,Doorgaans lag dat rond de 25. We hebben wel eens meegemaakt dat er meer koorleden dan kerkgangers waren”, memoreert Baarends een anekdote.

Vermeldenswaard zijn de uitstapjes van het koor naar het Zwarte Woud. Koorlid Rita Hazenberg-Vollmer bracht het koor in contact met het Mariakoor in haar geboorteplaats Kappel-Windeck bij Bühl. Zij was de contactpersoon voor de bezoeken aan dat koor die in 1992 van start gingen. Sindsdien heeft Convocamus nog vijf keer een bezoek gebracht aan Kappel-Windeck en het Mariakoor is ook vier keer in Veldhoven op bezoek geweest. ,,Wij verzorgden daar dan een bonte avond en zij deden hetzelfde bij ons”, weet Henzen nog.

Het koor dat op kerstavond 1965 begon, sluit 57 jaar zingen op kerstavond 2022 af in de St. Jan de Doperkerk in Oerle. De koorleden, gaandeweg verworden tot een vriendenclub, blijven elkaar in de uitspanning naast de Oerlese kerk ontmoeten. ,,Met een man of vijftien, inclusief aanhang, blijven we twee keer per maand naar Lovano gaan. We beginnen er met koffie en eindigen met iets sterkers”, besluit Henzen.