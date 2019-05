Koor Tolad uit Hoogeloon viert gouden jubileum met discofeest

HOOGELOON - Wie het initiatief nam tot oprichting van Tolad is niet bekend, maar voorzitter Jan van Rooy heeft wel een notariële akte van latere datum waarin vermeld dat 16 april 1969 Jongerenkoor Hoogeloon is opgericht. Op 18 mei vieren de ‘Kempische Keel­tjes’ hun gouden bestaan.

Nee, bestuurslid Mien de Kleine kan geen namen oplepelen van mogelijke oprichters van het koor. ,,In die tijd was er nauwelijks sprake van een administratie. Duidelijk is wel dat in 1969 de eerste noten onder de kerkelijke vlag klonken. In 1990 kregen we met De Loonse Toonladder pas een echte naam en in 2003 sloot het jongerenkoor De Los Campos uit Bladel bij ons aan. Toen hebben we de naam ingekort tot Tolad, de afkorting van toonladder.”

Koorlid Annemiek Couwenberg is al 25 jaar een echte ‘Toladse’. ,,Die samensmelting met het Bladelse koor verliep in goede harmonie. Ook uit andere Kempische dorpen hebben we flink wat leden, maar Hoogeloon blijft ons thuishonk.”

Met de groei is binnen het koor volgens Van Rooy ook meer professionaliteit gekomen. ,,Met Anneli Verhees, afgestudeerd aan het conservatorium, en met Annemarie van Kimmenade hebben we een kwaliteitsslag gemaakt.”

,,En met ons vaste combo van Geert Antonis, Suzanne Gevers en Ed Michiels hebben we een steunpilaar waardoor we beter ingespeeld raken voor concerten”, zo vult De Kleine aan.

Kippenvel