‘Koploper winkelleegstand’ Reusel geeft vergunning voor galawinkel in woning

Vanachter de ramen van een doorsnee woonhuis in Reusel kijken paspoppen in galajurken de Mierdseweg in. Het is een bevreemdend gezicht, aangezien verder niets op een winkel duidt. Aan de gevel is geen bord of belettering te bekennen. Bovendien ligt er een woonbestemming op dit perceel en is het beleid van Reusel-De Mierden om detailhandel te concentreren aan de Markt en de Dorpsbron. Daar is ook alle reden toe: in Reusel-De Mierden staat meer dan een kwart van alle winkels leeg en daarmee heeft de gemeente de bedenkelijke eer Brabants koploper te zijn.