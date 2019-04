Kopzorgen in regio over chaotische brexit

Menig bedrijf in de regio had er deze week flinke kopzorgen van; een chaotische brexit dreigde. Zo stonden bij het gloednieuwe distributiecentrum van pakketdienst DPD in Oirschot ‘s nachts tientallen mensen klaar voor een mogelijke harde brexit. Maar op het nippertje kwam er uitstel. Al hebben ondernemers daar ook gemengde gevoelens bij. ,,Nu weten we nóg een half jaar niet waar we aan toe zijn”, zegt aardbeienteler Theo van Beerendonk uit Best.