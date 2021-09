Korfbalclubs De Mierden nu echt gefuseerd: ‘Wennen, maar het spel blijft hetzelfde’

Het was wel even een drempeltje voor de club uit Lage Mierde. De altijd al bestaande rivaliteit tussen beide dorpen loslaten was een ‘dingetje’. ,,Er was geen keuze meer”, zegt speelster Danique Huijben (23) van voormalig SDO. ,,Het is wennen, en voor beide clubs aanpassen, maar we zijn de juiste weg in geslagen. Het spel blijft toch hetzelfde. Je leert weer andere personen kennen.”

Schuiven met jeugdleden

,,Met de twee nieuwe trainers is het aanpoten.” SDO speelde recreatief en DDW op hoger niveau en speelt wedstrijden in de hoofdklasse. Huijben staat op het veld bij het team reserve hoofdklasse. Met nog een andere dame uit Lage Mierde zit zij in het selectieteam. Het is uiteindelijk voor beide clubs positief uitgepakt. ,,Vooral voor de jeugd”, zegt Fieke Mariën (28) uit Hooge Mierde. ,,Het was voor ons ook al enige tijd schuiven met onze jeugdspelers om de teams compleet te krijgen. In de fusiejaren heb ik hen getraind. Door het samengaan versterken wij elkaar. Onze club telt nu bijna tweehonderd leden.”

Quote De klik was er meteen. Zonder corona was het vast vlotter verlopen John Huijben, Oud-voorzitter SDO en bestuurslid DDW

John Huijben (57) verruilde zijn functie. Hij ging van voorzitter van SDO naar bestuurslid bij DDW. Al tien jaar lang vervult hij bestuursfuncties. ,,De gezonde strijd tussen beide dorpen moest worden opgegeven”, vertelt hij. ,,In één seizoen tijd stapten maar liefst zeventien dames over naar voetbal. Dat was in de tijd van het succes van het Nederlands damesvoetbalteam.”

‘De klik was er meteen’

Vijf jaar geleden ontstonden er plannen voor een praktische fusie met Hooge Mierde, want als club konden ze zo niet verder. Stap voor stap ging men te werk om de samenvoeging te realiseren, geadviseerd door de KNKV en ervaren regio clubs. Het begon met de jeugdleden. In totaal hebben zich 24 SDO leden bij DDW gevoegd. ,,De klik was er meteen. Zonder corona was het vast vlotter verlopen.’’ De sportliefhebber ziet de club groeien. Zijn liefde en motivatie voor korfbal ontstond door zijn dochters. ,,Het is topsport, vooral in de zaal.”

Hooge Mierde staat bekendheid om zijn korfbalcultuur. Als naam voor de gefuseerde club is voor DDW gekozen. Zo ook voor hun tenue kleur blauw. Huijben had er graag een tintje oranje, de kleur van SDO, in terug gezien. Al was het maar een piepklein randje. Op zijn trainingsjack prijken dan ook nog beiden clublogo’s. Het is nog steeds was moeilijk loslaten.