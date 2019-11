Kosten voor groot onderhoud verrassen raad Reusel

De boodschap was twee weken geleden al geland in de raadscommissies, maar de fracties konden het in de raadsvergadering dinsdag nog steeds niet goed geloven. Reusel-De Mierden komt een half miljoen euro tekort voor het onderhoud van gemeentelijke gebouwen. Dat geld moet uit de algemene reserves komen.

De PvdA was het meest fel in haar reactie. ,,Het verbaast ons dat er überhaupt een achterstand is”, aldus Roos van Disseldorp. ,,Waarom krijgen we daar zo weinig informatie over en komt dit pas na zes jaar aan het licht? Ik kan me niet voorstellen dat het college diezelfde vragen niet heeft gesteld. Is er nooit een signaal geweest van gebrekkige uitvoering?”

Het achterstallig onderhoud is ontstaan omdat in het verleden flink is bezuinigd op onderhoudskosten. Sober en doelmatig waren de steekwoorden. Door dat uitstel moet Reusel-De Mierden nu nog steviger aan de bak. Dat komt slecht uit aangezien de bouwkosten ook nog eens ingrijpend gestegen zijn. Verder zijn gebouwen aan groot onderhoud toe. Zo is de installatie van luchtbehandeling in het gemeentehuis aan het einde van haar cyclus. Dat alleen al kost de gemeente 1,5 ton. Verder achterstallig onderhoud zit hem nog in het busstation van Reusel, de gebouwen De Ster en De Houtert, het kinderdagverblijf en deels ook nog in het gemeentehuis.

Wethouder Peter van de Noort gaf aan dat het nieuws van het tekort op dezelfde manier bij het college was binnengekomen als nu bij de gemeenteraad. ,,Het verdient niet de schoonheidsprijs. Wat gebeurd is, is gebeurd. We moeten kijken naar de toekomst en middelen opnemen om de gebouwen goed te houden.”

Fiona Bijl (PvdA) was daar niet tevreden mee. ,,Leuk dat de wethouder vooruit wil kijken, maar op meerdere fronten is hier verkeerd bestuurd. Er hebben hier wethouders voor meer om hun oren gekregen voor veel kleinere omissies. Ik had op zijn minst een mea culpa verwacht. Wat hier is gebeurd, kan echt niet.”

Daarna bogen de fracties zich over de begroting voor volgend jaar. Het CDA en de PvdA, samen in de minderheid in de raad, stemden tegen de begroting voor volgend jaar. De partijen vinden het onacceptabel dat het college 1,5 procent wil bezuinigen op het sociaal domein.