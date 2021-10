Krachtige Kernen Eersel eindigt met achttien cheques

STEENSEL - Achttien cheques zijn er dit weekend uitgeschreven in de gemeente Eersel. Het was het slotstuk van het project Krachtige Kernen, dat als doel heeft de saamhorigheid te versterken.

Op het plein bij gemeenschapshuis De Höllekes verzamelen zich zondagmiddag ruim twintig inwoners van Steensel. Onder hen ook de vijftienjarige Lou-Anne en vijf andere jongeren. De jeugd van Steensel snakt naar een hangplek in hun dorp. ,,We kennen elkaar wel, maar we willen een plek waar we elkaar kunnen ontmoeten”, motiveert ze de wens van de lokale jeugd.

Leefbaarheid en sociaal samenzijn

Uit de zes kernen van de gemeente Eersel zijn ruim zeventig ideeën aangemeld voor het project. ,,Het gaat om ideeën die goed zijn voor de leefbaarheid en sociaal samenzijn. Een commissie heeft voor elke kern drie ideeën uitgekozen die dit weekend worden gepresenteerd aan een jury”, vertelt wethouder Leon Kox. Naast de wethouder zitten ook Jim Steenbakkers van Visit Eersel en Arian Wouters, medewerker dorpsparticipatie van de gemeente Eersel, in de jury. Sommige kernen hebben ook een lokaal jurylid. In Steensel is dat Joris van de Ven.

Hangplek voor jongeren

In elke kern is dit weekend zesduizend euro verdeeld over de drie gepresenteerde ideeën. Ook het publiek kreeg een rol. Met een muntje kon iedereen zijn persoonlijke voorkeur aangeven. Naargelang het aantal muntjes kreeg elk project nog een deel van de daarvoor beschikbaar gestelde vijfhonderd euro. Arnold Romeijnders wil met de Dorpsraad Steensel de hangplek voor de jongeren realiseren. ,,Dertig jongeren hebben aangegeven dat die er moet komen.”

Na drie korte presentaties en een vragensessie gaat de jury in beraad. Het idee van de hangplek wordt beloond met een bedrag van 1514 euro. Een foto-expositie over Steensel, die bestaat uit foto’s die door Steenselse inwoners zijn gemaakt, zal er zeker komen. De initiatiefnemers hoopten op 2500 euro, ze krijgen 2343 euro. Het Stinsels Archief wil de historie van het dorp zichtbaar maken op informatieborden in een cortenstalen constructie. Dat idee viel in de smaak bij de jury Kox: ,,Het delen van historie en mooie verhalen spreekt de jury erg aan.” Dat blijkt ook uit de cheque van 2643 euro.