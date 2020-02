Krachtmeting tegen Ciara tijdens NK Tegenwindfietsen

OIRSCHOT/NEELTJE JANS - Zeven Oirschottenaren bonden zondag de strijd aan met storm Ciara tijdens het NK Tegenwindfietsen op de Oosterscheldekering. De storm hield zo erg huis, dat de fietswedstrijd voortijdig werd afgebroken. Voor Rob van Overbeek en zijn fietsmaten had dat niet perse gehoeven. ,,Deze editie was niet zwaarder dan anders.”

Van Overbeek en zijn zes vrienden van wielervereniging De Pedaleur uit Oirschot konden hun lol niet op toen eind deze week het ,We kriehen sturm’ vanuit Zeeland klonk. Zoals ‘It giet oan’ het startschot is voor de Elfstedentocht, zo is deze kreet de aankondiging voor het NK Tegenwindfietsen, dat voor de zesde keer plaatsvond op de Oosterscheldekering. Het evenement kan alleen doorgang vinden bij windkracht 7 of hoger.

Zonder versnellingen

En storm kregen Overbeek en zijn fietsmaten genoeg. De deelnemers moesten in een tijdrit 8,5 kilometer afleggen, terwijl ze werden geplaagd door windstoten tot wel 130 kilometer per uur. Op een eenvoudige fiets met terugtraprem en zónder versnellingen. Een speciale techniek is er niet, volgens Van Overbeek. ,,Zover mogelijk naar voren hangen en gaan, meer kun je niet doen.”

Van Overbeek en zijn team namen zowel deel aan de individuele ritten als de ploegenrit. ,,We hadden windkracht 8 of 9 voor onze kiezen tijdens de wedstrijd. Je staat af en toe gewoon helemaal stil. Maar dat was vorig jaar ook het geval, en toen werden we derde bij de ploegen. Voor ons gevoel hebben we fijn gefietst.”

Er werd dit jaar gesproken over de pittigste editie ooit, maar daar herkent Van Overbeek zich niet helemaal in. ,,We vonden het niet veel zwaarder dan anders.”

Plaaggeest

Toch bleek zondag dat ze deze editie met storm Ciara als ultieme plaaggeest zeven minuten langzamer waren dan het jaar ervoor. Van de dames uit Oirschot belandde Wilma van Kollenburg met een zevende plaats in de top 10. De heren eindigden allemaal ‘ergens boven de 20’. Alleen de nummers 1 tot en met 10 werden op een bord bekendgemaakt. ,,Niet zo spannend.”

