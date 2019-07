Krantenkoerier ontdekt brandend huis van vakantiegangers in Bergeijk

De brand was daardoor al behoorlijk ver gevorderd op het moment dat deze ontdekt werd. ,,Het kan goed zijn dat het al even bezig was; dit is een rustige weg waar 's nachts niet elk kwartier iemand langs komt", aldus een woordvoerder van de brandweer. Een groot deel van het dak van de woning is uitgebrand. De binnenkant van de woning heeft ook veel schade. De brandweer had de brand rond 5.30 uur onder controle. Enexis kwam ter plaatse voor het afsluiten van gas en elektriciteit, zodat er veilig kon worden afgeblust.