Kringloop de Kempen heeft nu ook een winkel in Eersel

EERSEL - Eersel is een kringloopwinkel rijker. Wethouder Eric Beex van duurzaamheid en milieu verrichte maandag de officiële opening. Het is de nieuwste vestiging van Kringloop de Kempen, die al winkels heeft in Veldhoven, Bergeijk en Waalre. In het voormalige Aldi-pand aan de Lindestraat 49 is volop plek voor Eerselse ‘gunners’ en ‘ontdekkers’.

In minder dan twee maanden tijd is alles op poten gezet. Van contact met de gemeente en de verhuurder van het pand - waar gelukkig al een winkelbestemming op zat - tot verhuizen. Er is door de hele organisatie hard gewerkt. Voormalig advocaat Hussam Diab (38) , gevlucht uit Syrië en inmiddels Nederlander geworden, wordt fulltime filiaalleider van de nieuwe vestiging.

Er is een duidelijke behoefte

De opening van de nieuwe kringloopwinkel werd druk bezocht. Algemeen bedrijfsleider Ton Dietvorst (64) denkt dat er een duidelijke behoefte is aan een kringlooporganisatie in Eersel. ,,In onze andere vestigingen zagen we steeds meer klanten en aanbod uit Eersel.” Mensen uit de buurt kregen voor de opening een kaart toegestuurd. Veertien nieuwe vrijwilligers meldden zich spontaan aan, bijna allemaal uit Eersel. ,,We willen ingebed worden in de gemeenschap,” aldus Dietvorst.

Bij de nieuwe vestiging kan men uiteraard duurzaam shoppen, maar ook goed bruikbare, kleinere spullen inleveren (‘gunnen’) bij het afgiftestation. ,,Per jaar zamelen we bijna één miljoen kilo spullen in. De helft wordt verkocht. Het overige deel scheiden we naar zoveel mogelijk bruikbare grondstoffen. Er wordt maar acht procent afgevoerd als restafval. De spullen die we in onze winkels niet binnen een aantal maanden hebben verkocht, worden hergebruikt in andere landen, waar een andere mode- en gebruiksstandaard geldt. Fietsen zonder spatborden gaan bijvoorbeeld naar Afrika. Nog steeds maken we er dan mensen blij mee,” vertelt Dietvorst.

Klanten krijgen zelfs garantie

In tegenstelling tot rommelmarkten of Marktplaats is het vertrouwd kopen bij Kringloop de Kempen. Klanten krijgen zelfs garantie. Er komen veel spullen met een snoer binnen. De technische specialisten in huis, de fietsenmakers, een klokkenmaker, computerdeskundige en meubelmaker zorgen ervoor dat alles werkt.

Eén grote familie

Anja van den Heuvel (58) doet de personeelszaken. ,,Kringloop de Kempen geeft naast spullen ook mensen een (tweede) kans, mensen die door hun achtergrond of handicap wat moeilijker kunnen meedraaien in het reguliere arbeidsproces. Wekelijks zijn 180 vrijwilligers en een aantal betaalde krachten in de weer om het Circulair ambachtscentrum en de drie eerste kringloopwinkels te laten draaien. Volgens bestuursvoorzitter Monique van Zutphen is de sfeer op de werkvloer goed en zie je mensen opknappen. ,,Er is een enorme inzet en enthousiasme, het lijkt één grote familie.”

Het voormalige Aldi-pand is tot eind dit jaar beschikbaar. Er zijn al herontwikkelingsplannen voor het gebiedje. ,,Als het zover is, verhuizen we naar een andere locatie, hopelijk met nog wat meer ruimte voor het Circulair ambachtscentrum,” zegt Dietvorst.