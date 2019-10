Kringloopwinkel Bergeijk in gevaar door bezwaren winkeliers

,,Want de uiterste consequentie van uw standpunt is wel dat de kringloopwinkel daar weg moet,’ merkte rechter en staatsraad André Verburg tijdens een rechtszaak op. ,,Dat is zeker niet waar mijn cliënten, zo’n dertien Bergeijkse winkeliers, op uit zijn”, zei hun raadsvrouw tijdens een rechtszaak in Den Haag, ,,het enige wat zij willen is dat de gemeenteraad een goede reden geeft waarom de kringloopwinkel wel buiten het centrum in een aanloopstraat mag zitten en andere winkels niet meer. Andere winkeliers mogen zich niet meer in aanloopstraten vestigen, of uitbreiden. Maar voor de kringloopwinkel wordt in het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied een uitzondering gemaakt. En dat kan niet zonder goede motivering door de gemeenteraad.”