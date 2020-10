Kringloopwinkel Reusel-De Mierden in zwaar weer

,,Zo rustig als het nu is, zijn wij niet gewend”, verzucht Leo Mathijsen (67). Samen met zijn partner Leny Schaefer (57) runt hij Kringloopwinkel Reusel-De Mierden. ,,De huurbaas komt ons niet tegemoet, en wij krijgen geen subsidie. Er moet rap verandering in de situatie komen, want anders zit Reusel straks zonder Kringloop winkel. Dat kan niet.”

Het Tilburgse stel is teleurgesteld in de gemeente. ,,Wij zijn de enige kringloopwinkel in de wijde omtrek, dienen de Reuselse bevolking en dan zou meedenken en medewerking in deze bizarre coronatijden op zijn plaats zijn.”

Groter pand

Wat kan de gemeente voor de kringloop betekenen? ,,Nou, meedenken over een groter pand bijvoorbeeld. De basisschool aan de Wilhelminalaan staat al lang leeg, laat ons daar in. Of het pand van Van Cranenbroek”, stelt Mathijsen voor. ,,Wij groeien uit ons jasje. De afname van spullen is aanzienlijk minder en de aanvoer des te meer. Voorheen was het volle bak aan klanten; Polen die met bussenvol naar hun vaderland reden. Maar nu ruimen de mensen op en gebruiken onze voordeur als dumpstation. Vervolgens kunnen wij er mee naar de stort. Daarom hebben wij het verzoek bij de gemeente gelegd om gratis te storten. Het is tenslotte afval van de bewoners. Daar is geen reactie op gekomen. Ook niet op de vraag om vrijwilligers aan te nemen, met behoud van uitkering.”

Al 25 jaar werkt de Tilburger met hart en ziel in de kringloop. Tien jaar geleden startte Mathijsen samen met zijn partner een zaak in Reusel op. Schaefer: ,,Het is fijn om mensen te helpen en een luisterend oor te bieden. Ik ben dan wel een zakenvrouw, maar zeg ook makkelijk, ach, laat maar zitten. Ik onthoud gezichten en weet precies wie wanneer wat heeft gekocht.”

Niet bekend bij gemeente

De gemeente Reusel-De Mierden laat via een woordvoerder weten dat de verzoeken van de Kringloopwinkel op het gemeentehuis niet bekend zijn. Ook zijn deze niet aan de orde gekomen toen de burgemeester bij de plaatselijke ondernemers langsging om bij te praten. ,,Wat in de wandelgangen wordt gezegd komt niet officieel bij betreffende afdelingen terecht”, aldus de woordvoerder. De gemeente nodigt Leo en Leny van harte uit om contact op te nemen om samen te kijken wat er binnen de mogelijkheden en de regels aan oplossingen ligt.