Kritiek op goedbedoeld hart op de weg in Bergeijk: ‘Je kunt niet zomaar iets schilderen’

WESTERHOVEN - Wie op het punt staat vanuit Bergeijk over de doorgaande weg Westerhoven binnen te rijden, kan hem niet missen: een levensgroot hart, geschilderd op het wegdek, met het cijfer 50 erin. Het betreft een min of meer ludieke actie van de gemeente. Verkeersdeskundige John Boender denkt er het zijne van.

Westerhoven heeft al jaren last van hard rijdend verkeer door de dorpskern. Keer op keer heeft het dorp er bij de gemeente Bergeijk op aangedrongen daar wat aan te doen. De weg is intussen opnieuw ingericht. De harten, er zijn er meerdere, maken daar deel van uit.

Nu lijkt zo'n hart wel heel veel op het gewone verkeersbord van 50. Alleen is het niet rond, maar heeft het de vorm van een hart. De afbeelding bedekt de hele breedte van de rijbaan. Wie er min of meer toevallig rijdt (en met vakantiepark de Kempervennen om de hoek zijn er dat nogal wat), vraagt zich af: heeft deze afbeelding dezelfde betekenis als het 'gewone’ bord? Of staat de buurt een feestje te wachten omdat twee Westerhovenaren een vijftigjarige bruiloft op het programma hebben staan?

Inspelen op het gevoel

,,Met dat hart willen we extra attentie vragen voor de maximumsnelheid", zegt wethouder Mathijs Kuijken. ,,We willen er mee zeggen: rij niet te hard, denk aan elkaar. Trouwens, het is ook goed voor je eigen hart als je niet te hard rijdt.” Bergeijk wilde graag iets mee doen dan weer een traditioneel bord plaatsen. Kuijken: ,,We wilden een beetje inspelen op het gevoel van mensen. Als gemeente mag je daar best een beetje creatief in zijn. Onze mensen hebben het zelf bedacht.”

Verkeersdeskundige John Boender van kennisplatform CROW geeft aan dat de wegbeheerder die enige is die borden mag plaatsen of iets op de weg mag schilderen. Dat is dus de gemeente. ,,Maar daar zijn regels aan verbonden. Je kunt er niet zomaar iets opschilderen.”

Geen fantasiebord

Zo mag een wegbeheerder geen fantasiebord verzinnen. Valt een rijbaanbreed hart hieronder? ,,Dat is lastig te zeggen. Je mag met een bord of markering geen verwarring veroorzaken. Markeringen zijn overal standaard. Daar zijn richtlijnen voor. Als een weggebruiker iets ziet en zich afvraagt af wat dit nou betekent, is hij juist niet alert op het verkeer.”

Creatief is het wel en het kost ook niet veel, voegt hij daar aan toe. ,,Een voordeel van dezelfde verkeersmarkeringen is juist dat iedereen weet wat er verwacht wordt. Dit hart heeft niet mijn voorkeur, laat ik het zo zeggen.”

Spiegelglad

Boender heeft nog een opmerking. ,,Zo'n groot geschilderd vlak hoeft geen ramp te zijn, maar heeft de gemeente erover nagedacht dat zo'n plek spiegelglad kan worden bij een regenbui? Met name voor motorrijders is dat erg gevaarlijk. Ik zie het liefst zo min mogelijk verf op de weg als dat niet nodig is.”

Hij is van mening dat het voor de inwoners van Bergeijk en Westerhoven ‘heel even leuk’ is, zo'n hart. ,,Maar als ze er een tweede keer over rijden, kijkt er niemand meer naar. Voor mensen van buiten de regio is het de vraag wat je op dat punt nou moet doen. Maar als de gemeente denkt dat het helpt, is het goed te kijken wat de effecten zijn.”