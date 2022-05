Kritiek op verplaatsen kermis Hapert: ‘Kermis is een dorpsfeest. Dat doe je toch niet op een weiland?’

,,Kermis is een dorpsfeest. Dat doe je toch niet op een weiland?”, zegt Wilborts. Hij exploiteert nu een jaar café De Gaopert aan het marktplein. ,,Jammer dat de gemeente dit zo besloten heeft. De kermissfeer verdwijnt op deze manier. Opa’s en oma’s die met hun kleinkinderen naar de Markt gaan: dat hoort er toch bij.”

De gemeente Bladel koos voor verplaatsing om te onderzoeken of splitsing van horeca en kermis ook minder incidenten oplevert. Bladel kampt al geruime tijd met groepen overlastgevende jeugd. In dat kader werd vorige week ook een alcoholverbod ingesteld dat op zes plekken in de gemeente van kracht is.

In Bladel en Casteren had splitsing vanwege coronabeperkingen in de afgelopen twee jaren een positief effect op de mate van overlast, aldus de gemeente. In Hapert is gekozen voor twee proefjaren. ,,Corona als aanleiding, dat snap ik”, reageert Wilborts. ,,Voorkomen van incidenten niet. Wij hebben geen last van gedoe met jeugd.” Het steekt hem vooral dat het besluit zonder overleg is genomen. ,,Een brief op de mat, zo kwam ik erachter.”

Gewend

Eric Telkamp van café ’t Pleintje steunt zijn enige Hapertse collega in de ‘natte horeca’. Zelf verwacht hij niet veel nadelige gevolgen voor de kermis, in Hapert dit jaar van 18 tot 21 juni. ,,Wij zitten niet aan de Markt. Wij zijn dit gewend.”

De Bladelse horeca-ondernemers gaan het bespreken in hun eerstvolgende overleg, zegt Dick van Gerwen van Liberty Foodbar aan de Bladelse Markt. ,,In feite zijn we hier geen partij in. Het is een zaak tussen kermisexploitant en gemeente. Ook zonder attracties voor de deur kunnen wij wel een kermisfeestje maken.” Hij ondersteunt het beleid van de gemeente. ,,Bij de laatste kermis op Markt, drie jaar geleden, hebben we wel degelijk problemen gehad.”

Mooie traditie

Het besluit om de dorpskermissen, ook die van Bladel en Casteren, te verplaatsen, is voor de Bladelse CDA-fractie reden om het punt alsnog op de agenda van de komende gemeenteraadsvergadering te plaatsen, komende donderdag. Fractievoorzitter Niels Beerens: ,,Wij vinden dat de kermissen gewoon in het dorpscentrum plaats moeten vinden. Wij zien geen enkele reden om deze mooie traditie te verplaatsen naar buiten het centrum.”

Het CDA wil daarom niet alleen dat het besluit wordt teruggedraaid, maar vraagt zich ook af of en zo ja hoe de inwoners zijn meegenomen in het besluit.

Ton Wilborts maakt inmiddels van de nood een deugd. ,,We mogen een feesttent opzetten op de Markt. Zonder kermis hebben we wat meer ruimte. We hebben een mooi programma.”