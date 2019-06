Kritiek twee partijen op akkoord Bladel en Rabobank

Dinsdag zijn de raad, de besturen van Den Herd en de Seniorenvereniging, het bankpersoneel en de pers hierover ingelicht. Tijdens de raadsvergadering donderdagavond ging wethouder Davy Jansen daar nog even op in.

De basis

Volgens Toon van Dun (VHP) is bijvoorbeeld de Seniorenvereniging lang nog niet zo enthousiast over een mogelijke verhuizing. ,,Ga eerst maar eens werken aan een akkoord met de basis die van Den Herd gebruik gaat maken", zo hield hij het college voor.

Al acht jaar wachten

In zijn antwoord zei wethouder Davy Jansen dat de gemeente enkele opties heeft. ,,Die zijn iets beperkter dan wij zouden willen. We onderzoeken niet alleen de optie Rabobank.” Hij benadrukte dat de verenigingen al acht jaar zitten te wachten op betere huisvesting.

Volgens Jansen is het principeakkoord met de bank een belangrijke stap om perspectief te bieden aan de verenigingen. Het zou tevens een goede invulling van de centrumvisie zijn. Hij onderstreepte dat Bladel ook snel moest handelen. ,,Door zo te handelen hebben we met het bankgebouw een mooie optie. Als we die niet zouden gebruiken, liepen we de kans dat een ander er in zou stappen. Wij hebben ook te maken gehad met een vertrouwelijk proces met de bank.”